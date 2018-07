Abba no sacará álbum a pesar de haber grabado dos nuevas canciones

LONDRES. Uno de los miembros del popular grupo de música sueco Abba Björn Ulvaeus, confirmó este sábado en una rueda de prensa en Londres que la banda no sacará nuevo disco, pese a haber grabado dos nuevos temas.

“Benny Andersson y yo escribimos dos nuevas canciones y nos reunimos en el estudio con las chicas (Anni-Fird Lyngstad y Agneta Faltskog). Fue una experiencia fantástica”, aseguró Ulvaeus durante la presentación a los medios de la película “Mamma Mia! Here we go again”.

Abba confirmó el pasado abril el lanzamiento de dos nuevos temas y hoy el músico explicó que el grupo no se reunía en un estudio desde su separación en 1982.