$!Actuación de Gwen Stefani cambia de fecha; será el viernes 13

La sexta edición del Isle Of Light Festival que tiene como figura estelar a la cantante Gwen Stefani cambió de fecha. En lugar del 14 de marzo se realizará el viernes 13 en el Faro Punta Torrecilla de Sans Soucí.

Los organizadores informaron que el la nueva fecha obedece a lo establecido en la legislación electoral que prohibe la realización de actividades públicas, 24 horas previas a las votaciones. El público que ya ha adquirido sus entradas con la fecha inicial podrá acceder al concierto el 13 de marzo sin contratiempos.

Gwen Stefani, la vocalista principal del grupo No Doubt e intérprete de éxitos como “Hollaback Girl” y “The Sweet Escape”, visitará por primera vez República Dominicana de manos de la productora de eventos Mishu. Además de Stefani, actuarán Nick Murphy, previamente conocido como Chet Faker, C. Tangana, The Rapture, DJ Tennis, Lindstrøm, Tora, Misstress Barbara y Dabeull quienes serán los representantes de la música electrónica en esta edición.

También incluye al cantante cubano Cimafunk, a la artista canadiense Daniela Andrade y al dúo de Monterrey CLUBZ. El público podrá acceder al recinto a partir de las 2:00 p.m.

Las entradas se encuentran a la venta en la página oficial del festival isleoflight.com

Diario libre te lleva al concierto

En esta ocasión, Diario Libre te llevará a vivir una experiencia única junto a la artista en este gran concierto. Así que mantente atento a las próximas informaciones para que te enteres cómo participar y para ganar una experiencia inolvidable.