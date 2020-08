Adele, Rosalía y Pablo Alborán, los discos más esperados de un 2020 aciago

Aunque 2020 ha deparado un buen puñado de discos de altura, el año del coronavirus se ha dejado por el camino otro ramillete de grabaciones que han preferido esperar a los próximos meses, con posibles sorpresas de Adele, Miley Cyrus, Kendrick Lamar, Rosalía y Pablo Alborán.

Entre los que están asegurados se encuentra 'SMILE', de Katy Perry, un álbum optimista sobre el proceso que le permitió salir 'del túnel' en el que estaba 'clínicamente deprimida' y que coincide con el nacimiento de su primera hija, de su relación con Orlando Bloom.

Será este viernes, 28 de agosto, día en el que también se publica 'ENERGY', del dúo británico de productores Disclosure.

En septiembre, los nombres trascendentes se circunscriben al ámbito alternativo. Así, el día 4 saldrá lo nuevo de Hurts ('Faith') y el 25, lo de IDLES ('Ultra Mono'), Rosin Murphy ('Roisin Machine') y Sufjan Stevens ('The Ascension').

Octubre arrancará con 'Bon Jovi: 2020', el nuevo álbum de la banda de New Jersey, que coincide en fecha, el día 2, con el álbum de rarezas de Mariah Carey, con 'Melanie C' (octavo disco en solitario de la exmiembro de Spice Girls), el primer disco en solitario del vocalista de The National, Matt Berninger ('Serpentine Prison'), y el álbum recitado de Lana del Rey ('Violet Bent Backwards Over The Grass').

El mismo mes saldrán además novedades de Travis (día 9, '10 Songs'), así como de Nothing But Thieves ('Moral Panic') y Sophie Ellis Bexton (con 'Songs From The Kitchen Disco', resultado de las sesiones 'online' que puso en marcha desde su cocina durante el confinamiento).

El último gran lanzamiento confirmado por el momento de este año es 'DISCO', en mayúsculas, el nuevo álbum de la diva australiana Kylie Minogue, que verá la luz el 6 de noviembre.

Entre las novedades en español están confirmados, aún sin fecha cerrada, los nuevos álbumes de La Oreja de Van Gogh, Dani Martín, Rozalén o Nathy Peluso.