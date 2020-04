Aisha Syed realizará serie de Bach "De Vuelta a la Esperanza" con Diario Libre

La violinista dominicana Aisha Syed hará -a través de las plataformas digitales del periódico Diario Libre- una serie de tres presentaciones llamadas "De Vuelta a la Esperanza", en las que interpretará las suites para violín solo del célebre compositor Johann Sebastian Bach. Comenzará con la primera transmisión este viernes 1 de mayo, a las 8:00 de la noche, interpretando la Partita no. 3 en mi Mayor del compositor con sus siete movimientos: Preludio, Loure, Gavotte en Rondeau, Menuets (I and II), Bourrée y Gigue.

La segunda presentación de la serie comprende la Allemanda, el Corrente, la Sarabanda y la Giga de la Partita no. 2 en re menor y la tercera presentación cerrará con la afamada Ciacconna, considerada la obra maestra del compositor, la cual finaliza la Partita no. 2. La transmisión será hecha desde la Iglesia Bautista Internacional ya que era el mismo Bach quien escribía al final de sus composiciones Soli Deo Gloria (solo a Dios la gloria). Las suites que Aisha interpretará han marcando momentos pivotales en su carrera, siendo la Partita no. 3 una de las piezas con las que audicionó y fue aceptada en la Yehudi Menuhin School.

La Ciacconna de la Partita no. 2 la ha interpretado en Suiza, India, Emiratos Árabes, Inglaterra y Estados Unidos entre otros países y fue una de las piezas que incluyó en su debut en el Carnegie Hall. La afamada revista Strings Magazine de música clásica estuvo presente en dicho debut y reseñó sobre la interpretación de Bach por Aisha lo siguiente: tocando en el Stradivarius "Stephens" del año 1690, Syed sacó a relucir los hilos melódicos implícitos y puso en primer plano el flujo narrativo en medio de la espesura de acordes dobles y triples."

Habiendo debutado a los 11 años como solista acompañada de la Orquesta Sinfónica Nacional así como en el Teatro Nacional y Bellas Artes en República Dominicana se convirtió a los 13 años en la primera latinoamericana en ser admitida en la escuela de niños prodigios de la música clásica en Londres, Inglaterra llamada Yehudi Menuhin School. Ha sido reconocida por la BBC de Londres a través de su programa de música clásica In Tune, el cual colocó la interpretación de Aisha de La Campanella de N. Paganini en vivo en dicho programa en su prestigiosa lista de “Interpretaciones Milagrosas” junto a otros celebrados músicos mundialmente.

Es embajadora de la organización Léala junto a Gustavo Dudamel en Estados Unidos además de haberse convertido en Profesor Honorario de la UASD a los 24 años. Ha debutado como solista con reconocidas orquestas sinfónicas y de cámara así como pianistas en escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York, Palau de les Arts en España, Palacio de Bellas Artes en México, Centro Kirchner en Argentina, National Philharmonic Hall en Lituania, Teatro Mayor en Colombia, Royal Opera House en la India, Auditorio Nacional en Uruguay y Wigmore Hall de Londres entre otros.

La prensa especializada mundial como Strings Magazine de Estados Unidos, Frankfurter Neue Presse en Alemania, Beckmesser en España, New York Classical Review, Korean Joongang Daily en Corea del Sur, entre otros, la han descrito como virtuosa y magistral entre otras cosas.

Su nueva gira mundial “Raíces 2020-2021” estará reanudándose próximamente. Del otoño del año en curso en adelante tiene programado su debut en África, así como su regreso a naciones en las que realiza conciertos habitualmente dentro de sus giras mundiales. Además tiene en agenda con su fundación Music for Life, la clínica musical anual para niños y jóvenes instrumentistas dominicanos.