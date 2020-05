$!Amaury Sánchez habla de la incertidumbre en el arte tras el impacto del COVID-19

El maestro Amaury Sánchez, productor y director artístico reveló que está muy preocupado por la incertidumbre que representa para el arte la pandemia del COVID-19.

“No sabemos cuándo nosotros podremos hacer lo que sabemos. Dependemos de aglutinar a personas en un lugar para producir el entretenimiento que tanto necesita el alma”, reconoció el director musical.

Sánchez consideró que para la comunidad artística resulta muy difícil porque aún no hay un rumbo definido para ellos.

Aunque ve positivo los esfuerzos que se han estado haciendo a través de las plataformas digitales, dice que los conciertos, por ejemplo, no dejan beneficios económicos.

“La gente los recibe muy bien y todo. Sin embargo, estamos en la encrucijada de seguir. Los que somos empresario del arte, como en mi caso que tengo la academia, no podemos hacer nada. Actualmente está cerrada y sin poder hacer el musical de graduación, pero eso no evita que uno no tenga que pagar las utilidades como si estuviésemos activos”, abundó el artista.

Como ocurre en otras áreas de la vida, no solo los artistas deberán utilizar sus ahorros (los que lo tengan) para poder hacer frente a sus compromisos con las personas que le prestan sus servicios profesionales, como en este caso, a su academia.

“Nosotros los artistas pertenecemos a lo que se llama economía “naranja”, que es la economía informal, pero siendo profesionales del arte. Desde la antigüedad los músicos y los artistas han dependido de lo que hacen día por día para tener su sustento. Eso ha sido toda la vida, esa es su naturaleza”, reflexionó.

Apoyo social

Amaury Sánchez justificó que el gobierno asista los diferentes gremios artísticos que han sido incorporados al programa de asistencia creado por la pandemia del COVID-19 que provocó la paralización de la industria del entretenimiento.

“Eso debió haberlo hecho el gobierno con suficiente tiempo. Pudieron habilitar un sitio en la web para esos fines. Lo que se ha hecho ahora no es malo, pero eso debió suceder hace tiempo, pero eso no es prioritario como en otros países en donde se protege a sus artistas”, expresó.

Además de su labor al frente de la Academia de Formación Artística, Amaury desarrolla una serie de actividades en las principales salas de espectáculos del país.

Con Luis Abinader

Amaury Sánchez pertenece el equipo de trabajo en el área de la cultura del aspirante a la presidencia de la República por el PRM, Luis Abinader.

“Decidí apoyar a Luis Abinader porque trae propuestas novedosas, que es una persona creíble, trabajadora y honesta. Si yo decidí ser el coordinador nacional de cultura es porque creo en él, porque acogió todas las propuestas que le hemos hecho para abordar las políticas culturales en el país”, argumenta.

En cuanto a su propuesta seguró que en caso de que Abinader sea electo en el cargo apostarán a la democratización de la cultura con su difusión y la enseñanza.

“Se pueden hacer grandes alianzas interministeriales, sobre todo con los ministerios de Educación, Turismo, Relaciones Exteriores y las alcaldías de todo el país. Es la primera vez que están tratando a la cultura con la atención que el lo ha hecho”, dijo el artista.