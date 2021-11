$!Ángela Carrasco vuelve a los escenarios, y así se escuchan sus nuevas canciones

Hablamos con Ángela Carrasco en Madrid, antes de comenzar su gira de recitales por varias ciudades de España, país donde vive, y por diversos países americanos, entre ellos el suyo, República Dominicana. “Este disco ha sido como vencer el peso del pasado, es decir ha sido una cosa 100% mía, libre total, sin condicionamientos, ni freno”, cuenta a Efe esta artista tan cercana con esa combinación de naturalidad, sensibilidad y solidez que solo las más grandes poseen. Y es que temas como “Ahora o nunca” o “Vencer el pasado” parecen más bien una declaración de intenciones de la artista dominicana que, con una trayectoria de más de 40 años de carrera musical. Con una voz que enamora y la misma ternura que derrocha en persona, Ángela Carrasco nos habló de su nuevo trabajo, ‘Él y yo’ y nos dio algunos detalles de lo más reciente, su carrera tras la pandemia. Con sencillos como “Alguien como tú”, “Quererte a ti”, “Si, tú eres mi hombre”, “No me puedo quejar”, la cantante sigue cautivando a las nuevas generaciones y ahora llegando a más público gracias a las nuevas tecnologías.

P- Ángela, supo aprovechar el tiempo de la pandemia, ¿qué le supuso este tiempo de reclusión y crisis?. R- Pues eso, las dos cosas. Tuve que cerrar mi querida academia de música, y con ello recibir el consiguiente golpe económico. En mi academia se han formado muchos cantantes, pero espero volver a tenerla pronto al 100%. Sin embargo, aquello me sirvió para trabajar en este nuevo disco y, en medio de ese proceso de concentración, descubrimos al compositor uruguayo Daniel Leal, quien estuvo muy cerca de Camilo Sesto, y que ha trabajado en varias canciones de este trabajo, incluido el primer sencillo “Él y yo”.

P- ¿Este nuevo disco contiene además una joya muy especial como “Sé de un lugar”?.

R- Sí es un bellísimo tema que está dedicado a las fatalmente célebres hermanas Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por oponerse a la dictadura de trujillo, y símbolo de la lucha por los derechos de la mujer. “Sé de un lugar”, lo interpreto con una joven artista española, autora de la letra. P- ¿Después de tantos años en la música, se atreve con una gira internacional para poner ante el público las canciones del nuevo disco?.

R- Si, pero es que nunca me he retirado. He hecho mucho en México y durante años; trabajé en programas de televisión como “Las Grandiosas”... Bueno, y más recientemente en el concurso “Tu cara me suena”, ¿se acuerda?. .- Si, lo ganó interpretando a Antonio Machín (en el canal de la televisión de España Antena 3). ETERNA MAGDALENA DE “JESUCRISTO SUPERSTAR”. P- Al poco de aterrizar en Madrid, en 1974 consiguió entrar en el programa “¡Señoras y señores!”, de Radio Televisión Española, que presentó junto a María José Cantudo. Rotundo éxito. R- Si, claro era la única televisión que había entonces, con el ballet “Zoom” ... .Era lo más con el realizador Valerio Lazarov al frente. Allí conocí a Camilo Sesto. P- Al año siguiente le llegó la oportunidad de oro con la ópera-rock “Jesucristo Superstar” y con el papel de su vida: María Magdalena, junto a Camilo Sesto, con apenas 23 años. R- Aquel espectáculo me cambió la vida, que todavía hoy sorprende por su fuerza y lo bien hecho que estaba. Nos embarcamos en una gira con la que recorrimos toda América, incluyendo Estados Unidos, con una exitosa aparición en el Madison Square Garden de Nueva York. Después realizamos juntos varias giras más.... Ha pasado mucho tiempo pero aquello todavía emociona a quienes por edad lo vieron. Fue total, y ¡eran mediados de los setenta!, de los primeros shows potentes, si no el primero en español. Desde ese musical Camilo y yo trabajamos mucho juntos.

P- ¿Camilo fue quien además produjo y compuso la mayoría de los éxitos de su carrera?. R- Totalmente. Camilo me produjo además grandes éxitos como “Amigo mío, “Cuenta conmigo”, “Mamma”, “Quiéreme” y la famosísima “Quererte a ti”, qué hizo especialmente para mí. P- En agosto de 1976 en pleno éxito tuvo que dejar la obra para ser madre de su primer hijo... . R- Y volví a los tres meses. ¡Ay! Dejaba los biberones con la leche materna en unas botellitas en la nevera, -se emociona todavía recordándolo-, porque no podía dejar un contrato, un espectáculo... ¡era sagrado!. P- Recibió un Grammy Latino a la Excelencia Musical por sus contribuciones artísticas y también el premio Casandra Especial de la República Dominicana, entre otros... ¿los galardones compensan el esfuerzo?. R- Todo premio es importante.... Por eso me acordaba cuando daba a luz, y no parabas porque tenías una actuación o un compromiso muy importante y no lo podías dejar. Después, empalmar con otra cosa como como el musical “My Fair Lady”, que resultó otro éxito. En los años ochenta grabé con Juan Carlos Calderón, después con Juan Gabriel... . P- Por las cualidades de su voz, ¿pensó alguna vez dedicarse a la ópera?. R- Mi profesora de canto, Socorro Villegas, me dijo que servía para la ópera, que tenía voz alta, de soprano ligera, pero que si me quería dedicar a ello tenía que estudiar, lógicamente, y comenzar de cero. Y yo ya no estaba en ese punto, ya había triunfado. La ópera es un mundo muy duro.