$!Anthony Santos sobre Romeo Santos: “El verdadero rey”

Brillas y brillaras siempre con luz propia, jamás lo dudes. Sabía que lo lograrías ??. No existe obstáculo alguno en la gente que tiene corazón conforme al de DIOS y tu eres uno de ellos. Felicidades, a tí y a cada uno de los exponentes que formaron parte de ese gran espectáculo, este es uno más de los tantos éxitos que te esperan. DIOS te bendiga siempre. Contigo la bachata sella un capitulo sumamente importante en su andar por la humanidad?? eres la ficha clave de la expansión mundial de nuestro género “EL VERDADERO REY”. FELICIDADES QUERIDO HIJO !!! ???????????????? @romeosantos #utopia #estumayimbe #anthonysantos