$!Anuel AA se perdona a sí mismo y lo vuelca en “Las leyendas nunca mueren”

El puertorriqueño Anuel AA se muestra arrepentido y honesto en su nuevo disco de estudio “Las leyendas nunca mueren”, cocinado durante los meses de confinamiento por la pandemia de COVID-19 y en el que vuelca cómo ha aprendido a perdonarse a sí mismo, según revela en una entrevista a Efe.

“La vida me ha dado muy duro y en este disco les abro mi corazón y hablo de lo que he llorado, de lo que he aprendido”, dijo el artista sobre su más reciente trabajo discográfico, en el que se permite reflexiones sobre la masculinidad y el valor de la mujer.

“Ya era hora de que dejara de ser tan terco y aprendiera las lecciones que me estaba dando la vida”, admitió.

La primera de esas lecciones que aborda en las quince canciones que componen “Las leyendas nunca mueren”, que se publica este viernes, en el 29 cumpleaños del cantante de trap, es que “para poder tener cualquier relación exitosa, primero uno tiene que perdonarse a sí mismo”.

“Eso es algo que no nos enseñan a los hombres”, agregó.

Luego, están los ejemplos que ofrecen las estrellas del deporte que se recuperan tras caer de sus pedestales, como es el caso de Conor McGregor, el controvertido campeón de artes marciales mixtas y a quien Anuel se refiere en uno de los temas del álbum.

También hay audios y apariciones de otros atletas de vidas agitadas como el jugador de beisbol dominicano Robinson Canó, quien sale en el vídeo de “Súbelo”, o el boxeador estadounidense Mike Tyson, casos que el cantante espera sirvan para que “muchos no sufran tanto”.

“Eso haría que valga la pena todo lo que he pasado”, afirmó el intérprete, quien en la portada del disco abraza una replica de uno de los trofeos de la NBA que recibió el fallecido Kobe Bryant.