$!Anuncian venta de boletos para concierto de despedida de Serrat en Nueva York

“Mi propósito no es solo despedirme de todos aquellos que me han tratado bien a lo largo del tiempo, sino hacerlo en los sitios donde están”, dijo el autor de 'Mediterráneo' en una reciente entrevista con 'El País'.

De acuerdo con Serrat, “antes de que me despida un virus, la salud o el público, prefiero hacerlo yo. Cuando comencé no me planteé un final, pero lo que ha pasado estos dos años lo ha hecho”.

Su último concierto en Nueva York fue en 2019, tras diez años de ausencia, en el que el público, en su mayoría de América Latina, no dejó de aplaudir al autor de 'Para las libertad' en un concierto que se extendió durante más de dos horas.