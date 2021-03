Arcángel tuvo que disculparse por comentario hacia las mujeres; Anitta y Cazzu responden

En medio del candelero se encuentra el reguetonero Arcángel boricua luego de que un día después de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer hiciera un comentario que fue calificado como “machista” y “misógino” por parte de las artistas urbanas Anitta y Cazzu.

Aunque Arcángel se disculpó minutos después de que subiera un post criticando a las mujeres que enseñan el trasero por likes, no fue suficiente para contener la llama y la ola de ataques en su contra.

En su Instagram Story, el intérprete de “Por amar a ciegas” escribió lo siguiente: “Quieres que te respeten como mujer, pero te pasas enseñando el cul* en redes sociales por likes”.

De inmediato, la cantante brasileña Anitta le respondió con una foto mostrando su trasero (precisamente ella se encuentra en el país, en Cap Cana), y criticó que los reguetoneros utilizan a las mujeres con poca ropa en los videos musicales.

“Esta soy yo, mostrando mi cul* en mi Instagram. Ahora una pregunta especial temática por el día de las mujeres ayer.... puedes tú utilizar cul* de mujeres en tus videos y ponerle letras explícitas para obtener vistas, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran sus propios cul* en sus redes sociales. ¿No merecen respeto?”, dijo la cantante brasileña en su perfil de Instagram.

La rapera argentina Cazzu también reaccionó y se fue más lejos: indicó que su sueño era grabar con Arcángel y luego de su comentario no lo hará.

“Es bien difícil tratar de mantenerse fiel al movimiento feminista cuando una forma parte de un movimiento (urbano) que está completamente formado por hombres, al que a veces si deberíamos plantarnos ante alguna opinión estaríamos enemistadas con todos. Creo que ninguno se salvaría de las garras del feminismo. El machismo termina en muerte, asesinatos y violaciones. Y muchas veces comienza con alguien que elige que tipo de mujeres se respetan y que tipo de mujeres no”, argumentó molesta Cazzu.

La trapera no aceptó las disculpas de su colega.

La explicación de Arcángel

El artista de raíces dominicanas dijo en un video en su Instagram Story que no se refería a todas las mujeres, sino a una en específica, y le pidió disculpas a “las que se sintieron ofendidas”.

“Una pequeña explicación aquí, yo ya he aprendido muchas cosas. Uno no puede generalizar. Yo no me refería a todas las mujeres... me estaba refiriendo a la mujer decente, seria, trabajadora, que haya sentido que yo le falté el respeto con mi comentario”, dijo el cantante de “Sigues con él”.

“Este hombre pide disculpas a las mujeres finas, trabajadoras serias y responsables que hayan sentido que yo les falté el respeto con este comentario, discúlpenme... me refería a cierto tipo de mujer, pero es cierto. Todas son mujeres y todas merecen un respeto”, agregó.

Arcángel reiteró que hay mujeres que utilizan sus redes sociales para prostituirse.

“Hay mujeres que, lamentablemente, usan sus redes sociales para prostituirse y, a veces, exigen cierto de respeto de los hombres y por más mujer que usted se hace, usted no se comporta como una, tú no lo mereces. Pero repito: si alguna mujer seria, respetable se sintió identificada, discúlpenme. Yo no me refería a eso. Me encantan las nalgas de las mujeres. Yo doy like con cojones”, expresó.

“Otra cosa, Anitta, yo te amo, yo te adoro mami, no hay un mejor fanático de las nalgas tuyas que yo. Yo le doy like a las fotos tuyas”, dijo.

La brasileña, considerada la “Reina del funk”, volvió a responderle, indicando que no está de acuerdo con su comentario, aunque estuvo consciente de que las palabras del artista no fueron dirigidas a ellas.