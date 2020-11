$!Ariana Grande: una artista de récord

Ariana Grande lo ha vuelto hacer: por tercera vez en los últimos tres años, se ha situado en lo más alto de la lista Billboard 200 en la semana del estreno de un nuevo álbum.

Lo logró en 2018 con ‘Sweetener’, el año pasado con ‘Thank U, Next’ y lo acaba de conseguir con ‘Positions’, el disco que publicó casi por sorpresa el pasado 30 de octubre y con el que ha conseguido su quinto número 1 en las listas estadounidenses.

Del mismo modo, la canción de presentación del álbum y que le da título, ‘Positions’, también se ha estrenado en el número 1 de la lista Billboard Hot 100, y es su quinto sencillo en liderar la clasificación de éxitos en Estados Unidos y lograrlo en la semana de su lanzamiento, algo que antes había conseguido con ‘Thank U, Next’, ‘7 Rings’, ‘Stuck With U’ y ‘Rain On Me’.

‘Positions’ es además la canción número dieciocho de Ariana Grande en entrar en el codiciado Top 10, algo que ha conseguido en solitario o con colaboraciones como ‘Bang Bang’ con Jessie J y Nicki Minaj entre otras muchas.

Ariana Grande es una artista que no deja de batir récords, y si empezó el año igualando la marca lograda por The Beatles en 1964, al colocar tres de sus canciones en los tres primeros puestos de la lista Billboard Hot 100 con ‘7 Rings’, ‘Break Up With You Girlfriend, I’m Bored’ y ‘Thank U, Next’, de su anterior trabajo discográfico.