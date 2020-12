Bad Bunny, el icono de la música urbana latina

Cantó en el medio tiempo del Super Bowl junto a Shakira, Jennifer López y J Balvin, dejando claro que lidera a la nueva generación de artistas hispanohablantes de música urbana a los que llama la “latino gang”.

En tan sólo cuatro años, el reguetonero puertorriqueño Bad Bunny pasó de trabajar en un supermercado en su ciudad natal, a dominar el panorama musical colocándose en los primeros lugares de las listas de Spotify y Billboard.

Bad Bunny nació en Vega Baja, una ciudad que está a unos 45 minutos de San Juan, en una familia de clase media baja con los padres que trabajaban para mantenerlo a él y a sus hermanos menores, Bernie y Bysael. Su padre conducía camiones y su madre enseñaba inglés.

Quisó ser cantante desde muy pequeño, pero no creció escuchando música urbana. Según contó a la revista New Yorker, no podía darse el lujo de comprar en los grandes almacenes de música y, en ese entonces, Tego era el único reguetonero al que su madre lo dejaba escuchar en la estación Top 40 cuando iba de camino a la escuela, pues según ella, “si lo suenan ahí es porque era bueno”.

No fue hasta después que Benito empezó a escuchar el reguetón de masas, cuando tuvo acceso a los discos que se vendían en las paradas de las urbanizaciones populares y se intercambiaban en los estacionamientos de las secundarias de San Juan.