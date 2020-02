$!Bad Bunny: “No sé si en 20 años me gustará un hombre”

El trapero puertorriqueño Bad Bunny habló como pocas veces de su orientación sexual.

En entrevista con Los Angeles Times confesó que no se encajona en la heterosexualidad, sino que no teme que sus preferencias sexuales cambien –o fluyan– en un futuro.

“La sexualidad no me define. Al final del día, no sé si dentro de 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida. Pero por el momento soy heterosexual y me gustan las mujeres”, reveló en la conversación con el periódico estadounidense.

Asimismo, sorprendió al revelar que, en estos momentos, está conociendo a una persona. Aunque no reveló el nombre.

El Conejo Malo siempre se ha caracterizado por ser un transgresor del género masculino. Por ejemplo, en 2017, puso de moda nuevamente que los hombres se pintaran las uñas.

En el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon vistiendo una falda. En su camisa defendió la identidad de género de la mujer asesinada a tiros el lunes en Toa Baja. “Mataron a Alexa no a un hombre con falta”, leía.