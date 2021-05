Bob Marley, una 'leyenda' tan viva que algunos olvidaron hasta su muerte

Nacido Robert Nesta Marley (Nine Miles, 1945), de todos es sabido que su muerte a los 36 años se produjo de forma prematura por un cáncer que se extendió por todo su cuerpo y que comenzó en el dedo de un pie. Dejó once hijos reconocidos legalmente, cuatro de ellos con Rita Marley, pero no un testamento.

Porque, como también es sabido, aquel predicó a menudo sus beneficios y asumió su consumo como un elemento 'sacramental' del modo de vida rastafari que adoptó a mediados de los años 70, lo que le llevó a visitar Etiopía.

Precisamente hubo una aparente intentona por parte de Rita Marley de trasladar en 2005 los restos de su marido a aquel país, hogar espiritual de los rastafaris y el lugar donde se realizó uno de los mayores conciertos póstumos de homenaje a su figura, con decenas de miles de asistentes.

Enterrado desde su muerte en St. Anne, en el norte de Jamaica, los rumores exigieron hasta la intervención del Gobierno del país, que afirmó que Marley no saldría de aquellas tierras a no ser que un tribunal reconociera 'una justificación razonable' para la exhumación. Aunque la Fundación Bob Marley aseguró que no existían esfuerzos reales para ello, la viuda nunca lo negó categóricamente.

Los tributos no han dejado de sucederse en todos estos años y formatos, hasta con un musical ('Get Up, Stand Up! The Bob Marley Story', que espera su estreno el próximo otoño en Londres).

Entre este material abundan especialmente documentales, algunos con un recorrido más que accidentado. Probablemente el más célebre de ellos fue 'Marley', que terminó estrenando en 2012 Kevin MacDonald, dos años más tarde de la fecha prevista y tras pasar previamente por las manos de Martin Scorsese y Jonathan Demme.

Pero si hay uno que pasará a la historia del despiste es el que en 2005 preparó la cadena de televisión pública británica BBC, la cual, 'muy avergonzada', hubo de pedir perdón tras solicitar para una de sus producciones que el cantante jamaicano pasara 'uno o dos días' con ellos para una entrevista, 24 años después de su muerte.