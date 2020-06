$!Bonny Cepeda asegura que su cédula establece que vota aquí, pero aparece en el padrón de Puerto Rico

El merenguero Bonny Cepeda denunció este martes que aunque su cédula establece que su mesa electoral está en el país, aparece registrado en el padrón electoral de dominicanos en el extranjero.

El director de orquesta y cantante dijo que cuando procedió a verificar el recinto en donde votará el próximo 5 de julio, encontró que figura en el padrón de los dominicanos en el exterior.

Cepeda se refirió al tema al publicar un video en la red social de Instagram en la cual muestra el proceso completo que realizó en el sitio web de la Junta Central Electoral. Bonny Cepeda tiene en su cédula de identidad y electoral que su recinto de votación está ubicado en la Escuela República de Haití del ensanche Luperón, sin embargo, cuando colocó los datos de la cédula, se le indica que su mesa de votación está en Puerto Rico.

“La intención yo la desconozco, no sé cuál es, pero aunque me falta mi voto, siempre habrá un resultado, porque no puedo viajar a Puerto Rico”, se quejó.

Se recuerda que Bonny Cepeda se mudó hace años a Puerto Rico y ha estado desarrollando su agenda de trabajo entre Santo Domingo y en esa isla.

El artista ha mostrado su preferencia política por el Partido Revolucionario Moderno.

“Ahora mi lugar de votación es en Puerto Rico, pero tienen cerrado el aeropuerto, porque la verdad, iría a Puerto Rico si fuera necesario, aunque en mi cédula dice que voto en la (escuela) República de Haití en el Luperón, que la JCE me diga por fin dónde voto o que acepten mi voto observado. A dónde vamosaparal”, comentó.

La semana pasada, la destacada artista Cecilia García y el actor Carlos Espinal denunciaron que no figuraban en el padrón del extranjero.