$!Boricua La India emocionada por próximo homenaje a Celia Cruz

La cantante puertorriqueña Linda Bell Viera Caballero, conocida en el mundo artístico como La India, aseguró este lunes a Efe que estará muy emocionada el próximo sábado, cuando ofrezca, por primera vez, un espectáculo virtual completamente dedicado a la legendaria intérprete cubana Celia Cruz.

En entrevista con Efe, La India dijo que Cruz era su 'artista favorita', desde que escuchó su música por primera vez cuando niña por sus padres y posteriormente lograron conocerse y concretar una amistad, al punto de que la legendaria cantante se convirtió en su 'madrina' profesional.

'Desde que me conoció, sintió un deseo de apoyarme, de querer acercarse a mí y no sólo ser mi ídolo, si no mi maestra, que me corregía. En aquel tiempo, no tenía a nadie que me escuchara mejor, y ella me ayudó a ser la mitad de la mujer que soy hoy en día. Ahora me toca honrarla y hacer este homenaje tan profundo para mí', abundó.

El concierto 'India and Friends: Homenaje a la reina Celia Cruz', cuyo acceso tendrá un costo de 8 dólares, será transmitido desde el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de San Juan por lamusica.com, como regalo por la conmemoración del natalicio 95 de Cruz, conocida, entre sus varios motes, como 'La guarachera de Cuba'.