$!Britney Spears declarará en el juzgado sobre su tutela legal

'No es ningún secreto que mi cliente no quiere a su padre como cotutor, pero reconocemos que es un tema aparte', indicó el abogado.

A principios de año, la corte estipuló que el padre, James Spears, no sería el único tutor legal y debe compartir todas las decisiones con un fondo de inversión elegido por Spears.

Spears, actualmente de 39 años, accedió a que su padre se convirtiera en su tutor legal en 2008, un periodo marcado por un comportamiento errático en el que fue ingresada en un psiquiátrico y perdió la custodia de sus hijos.

Tiempo después la artista se rehabilitó, lanzó nuevos discos al mercado y protagonizó uno de los espectáculos más vistos de Las Vegas, pero la tutela nunca fue revocada.

La cantante de 'Toxic' ha dicho que 'no volverá a actuar' hasta que su padre abandone esa figura legal, puesta en entredicho por miles de seguidores de Spears que se manifiestan periódicamente con el lema '#FreeBritney' (Libertad para Britney) y cuyo interés mediático aumentó tras el estreno del documental 'Framing Britney', elaborado por The New York Times.