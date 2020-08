$!Britney Spears y su lucha por ser libre

“Cuando vas a la cárcel, sabes que estarás un tiempo pero que después vas a salir... Pero esta situación no acaba nunca”. Así habló Britney Spears al canal de televisión estadounidense MTV sobre su situación.

“Britney ha estado demasiado tiempo en esta desafortunada situación, y quiero verla conseguir lo que se merece”, ha dicho a US Weekly el exmarido de la cantante, Jason Alexander.

Uno de los exmaridos de la cantante, Jason Alexander, le mostró su apoyo según US Weekly, alegando que “esta es una desafortunada situación que ha estado en la vida de Britney durante mucho tiempo”, recalcando: “quiero verla conseguir lo que se merece”.

Finalmente, la propia Britney dio un paso hace unas semanas hacia su libertad.Porque la cantante pidió a los tribunales que no le devolvieran a James Spears la tutela, dejando claro su “fuerte oposición” según la revista Variety, y prefiriendo en su lugar que esta continuara en manos de Jodi Montgomery, una profesional que cumplió ese papel hace unos meses de forma provisional por una enfermedad del padre de la artista, sin que esto suponga “renunciar de ningún modo a su derecho de solicitar el fin de esta tutela”.

Doce años han pasado desde entonces y, si bien la cantante no ha dejado de trabajar y generar cantidades ingentes de dinero, su situación sigue siendo la misma: a sus 38 años no puede dar un solo paso por su cuenta... Algo a lo que ha intentado poner fin y que ha dado lugar a un fuerte movimiento en redes a su favor, el “Free Britney”.

A los ocho intentó dar un salto a la multinacional Disney en el programa “The All New Mickey Mouse Club”, pero fue rechazada por ser demasiado pequeña. Sin embargo, la audición le valió para conseguir representante. Así, empezó a compatibilizar algunas actuaciones y anuncios, con seguir estudiando y formándose como futura cantante.

A los once años regresó a Disney consiguiendo esta vez ser aceptada y estar dos años en “The All New Mickey Mouse Club”, donde conoció a otras futuras estrellas como Christina Aguilera, Ryan Gosling, Keri Russel, o quien años después se convertiría en su pareja, Justin Timberlake.

Cuando el programa fue cancelado, Britney continuó sus estudios, pero no estaba hecha para una vida “normal” tal y cómo dijo años atrás a la revista Rolling Stone: “Me aburría. Tenía novio, un baile de Navidad, ser la animadora del Club de Baloncesto... Pero quería más”.

Así, siguió buscando su camino a través de la música e incluso sopesó formar parte de una banda juvenil de chicas. No obstante, su voz, capaz de interpretar temas de Whitney Houston, terminó cautivando a varios productores ejecutivos, y así fue como empezó a gestarse el fenómeno.

A finales de 1998, el primer sencillo de Britney Spears veía la luz: “Baby One More Time”. Una canción que se convirtió en un éxito, alcanzando la primera posición de la Billboard Hot 100 con este debut... Y, a la par, debutaba también en su primera relación amorosa pública, con Justin Timberlake.

PRINCESA DEL POP

Tras eso, en enero de 1999 salió a la venta el álbum homónimo, que ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo y le valió sus dos primeras nominaciones a los Grammy. Su fama ya no paraba de subir. Con su segundo álbum en el 2000, “Oops!... I Did It Again”, también volvió a ser nominada y alcanzó los números uno de la Billboard Hot 200 con el disco. Un éxito que repitió con su tercer álbum, “Britney”, en 2001, debutando también en primera posición.

Algo que también logró con “In The Zone”, a finales de 2003. Con este último ganó por fin un Premio Grammy con “Toxic”. Entre medias, en 2002, su romance con Timberlake llegó a su fin.

Este mismo abril de 2020, la antaño considerada “princesa del pop”, recordó a su expareja con cariño: “Sé que tuvimos una de las rupturas más gordas del mundo hace ya 20 años... ¡Pero él es un genio, oye! Gran canción, JT”, escribió en su Instagram bajo un vídeo en el que bailaba una canción de Timberlake, quien a su vez respondió con unos emojis de risas y admiración en los comentarios de la publicación. En 2004, Spears lanzó un álbum recopilatorio “Greatest Hits: My Prerogative”.

Es el mismo año en que, tras varios amoríos y rumores, estuvo casada durante 55 horas con su amigo Jason Alexander. También es el mismo año en que se casó con el bailarín Kevin Federline, padre de sus dos hijos, de quien se separó en 2007.

Su vida sentimental continuó con varias parejas y fue relacionada con distintos amores, como el paparazzi Adnan Ghalib, de 2007 a 2008; el manager Jason Trawick, de 2009 a 2013; el abogado David Lucado, de 2013 a 2014; y el productor Charlie Ebersol, de 2014 a 2015. Desde 2016, mantiene una relación con el modelo Sam Asghari.