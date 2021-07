$!Canciones emblemáticas de Víctor Víctor a un año de su partida

A un año de la muerte del cantautor dominicano Víctor Víctor a consecuencia del COVID-19, desde Diario Libre, queremos rendir homenaje a su legado musical de la mejor manera, recordando algunas de sus canciones más emblemáticas.

Víctor José Víctor Rojas nació el 11 de diciembre de 1948, en Santiago de Los Caballeros, una ciudad al norte de República Dominicana. Su madre, Avelina Rojas de Víctor, era ama de casa; su padre, José Víctor Arias, era dueño de una farmacia.

Estudió medicina en la Universidad Pedro Henríquez Ureña, pero se cambió a la Universidad Autónoma de Santo Domingo para estudiar psicología, según su prima, Panchy Cantisano. Cantisano relata que nunca se graduó porque decidió ser músico.

Su primera canción, “La Casita”, se lanzó en 1972.

En 1987, comenzó a producir discos para muchos músicos dominicanos, como Guerra, Los Hermanos Rosario y Sergio Vargas. Su hijo explica que convertirse en productor fue la evolución natural luego de ser letrista. Así fue como conoció a buena parte del talento nacional.

“Vivió una doble vida”, dijo Ian Víctor. “Escribía canciones románticas y era artista, pero también era parte del movimiento político clandestino”, agregó.

También tuvo una tercera vida musical: escribía canciones para agencias de publicidad. Trabajó en las campañas de empresas como Brugal y Barceló, las principales marcas de ron dominicanas.

Durante los últimos cuatro años Víctor dirigió programas para dar clases gratuitas de teatro, danza y música en barrios pobres.

Figuras lo recuerdan

Pavel Núñez

“Tengo tantas cosas que decir de ti, que prefiero guardar silencio, para sentir tu presencia mientras te extraño, para no acordarme de qué ya hace un año que solo escucho tu voz cuando la pongo en play y te oigo cantando, esperando a veces esa llamada y que del otro lado estés tú y me digas que solo fue la broma más larga que se te ocurrió hacernos, pero la realidad es ley y un año después se que no llamaras, pero dentro de mi estás de alguna forma a un año hoy de volverte invisible y hacernos creer que no estás”

Jorge Villamizar

“Guardamos todos sus fans y amigos un recuerdo en la mesita de noche”.

Gran homenaje de Freddy Ginebra

“Casa de Teatro hará un gran homenaje a nuestro gran Víctor Víctor. Comenzamos con designar con su nombre el bar y luego una serie de artistas van a interpretar sus canciones”, dijo Freddy Ginebra Fundador de Casa de Teatro.

En el marco del 47 aniversario de Casa de Teatro, en agosto se realizarán conciertos con Sergio Vargas, Adalgisa Pantaleón, Janio Lora, José Antonio Rodríguez. Cada uno con un concierto separado en homenaje a Víctor Víctor”.

Las presentaciones serán en el Bar Mesita de Noche (en honor a Víctor Víctor) de Casa de Teatro, a las 7:00 p.m. y solo permitirá el acceso de 50 personas abajo y 20 en el segundo piso.

A continuación, cinco de sus canciones.