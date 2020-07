$!Cantante español Danny Daniel acusa a Zacarías Ferreira de apropiarse de una de sus canciones

"A mí lo que de verdad me gusta es salir a un escenario y poder ofrecer a mi público algunas de las canciones más exitosas de mi carrera. Lo que no me gusta para nada, es tener que decirle a mi gente en República Dominicana, que hace unos días, y por pura casualidad, descubrí que aquel muchacho joven que conocí en una entrevista de radio allá por 2011 y que me enseñaba muy emocionado su último trabajo donde incluía una canción mía que se llama Tu no correspondes, iba a ser capaz de hacer lo que hizo", dijo al artista.

Y continuó: "Este joven artista, Zacarías Ferreriras, cambió el título de la canción. Ahora ya no se llama Tu no correspondes , ahora se llama Te quiero a ti . Y no solo eso, sino que la registró a su nombre en dos de las sociedades de autores más importantes del mundo ASCAP en USA y SGAE en España. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que alguien pueda hacer algo así? ¿Cómo es posible que un muchacho en el nacimiento de su carrera pueda ensuciar sus manos de esa manera, apropiándose de algo que no le pertenece? ¿ Seguro que pensaba que nadie le iba a descubrir? Pues se equivocó".

Reiteró: "La mentira le duró casi diez años. Menos mal que siempre se coge primero a un mentiroso que a un cojo. Me da mucha pena y mucho dolor pensar que tenemos que estar siempre al acecho; pues de artistas sin escrúpulos como en esta ocasión está el mundo lleno", finalizó.