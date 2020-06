$!Cantante Rafa Pabón difunde nueva canción contra el racismo y abuso policial

El artista puertorriqueño y cantante de música urbana Rafa Pabón difundió este sábado una nueva canción a través de sus redes sociales sobre el asesinato de George Floyd en el que asegura que no se puede normalizar el racismo, 'no podemos normalizar el discrimen ni el abuso', y pide por un mundo sin ninguno de los tres.

En declaraciones a EFE señaló que lo verdaderamente importante es que no 'normalicemos esto que ya en estos tiempos no puede ser permitido y hasta que no se respeten esos derechos y valores, que te enseñen en casa, no debemos dejar la lucha'.