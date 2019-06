$!Cardi B jura no volver al quirófano para hacerse cirugía estética

La mundialmente afamada rapera de origen dominicano Cardi B juró el viernes en su cuenta de Twitter que jamás volverá al quirófano para someterse a cirugías estéticas, horas después que la familia del dominicano Manuel Núñez (La Gárgola) denunció que este murió luego de someterse a uno de esos procedimientos.

Núñez trabajaba como camarero en el restaurante Mama Juana Café de la calle Dickman, en el Alto Manhattan, y había ido tres veces a la República Dominicana a hacerse cirugías.

"He estado entrenando durante las últimas 2 semanas porque puta, no volveré a operarme, pero déjame decirte que no he tenido dolor de cabeza desde entonces", escribió la rapera en el mensaje de la red social.

La artista, de 26 años, mostró sus pies hinchados a través en su cuenta de Instagram el domingo de la semana pasada y reveló que es una complicación por una liposucción que se hizo.

Cardi B, que no identificó al cirujano que la intervino ni dijo si fue en Estados Unidos o la República Dominicana, añadió: “Mira cómo se me hinchan los pies cada vez que tomo vuelos, mi estómago está aún más hinchado", escribió también al pie de una foto que había borrado.

Añadió que sus "pies y su estómago se queman cuando ella se infla", razón por la cual los médicos le recomendaron descanso.

Y en otra aparición en vivo en Instagram Live dijo: "Odio cancelar programas porque amo el dinero".

Añadió que ella es una adicta al dinero, y le pagan “mucho dinero, mucho dinero” por sus espectáculos.

“Mucho dinero. Estoy cancelando millones de dólares en presentaciones, pero como, la salud es riqueza, que tengo que hacer lo que tengo que hacer", añadió la rapera.

El joven Manuel Núñez se había sometido a tres cirugías plásticas y falleció en la última mientras se recuperaba de una liposucción que se realizó en el área de las caderas, la pasada semana en la clínica Caribbean Plastic Surgery ubicada en el sector Arroyo Hondo II en Santo Domingo, la cual fue cerrada el lunes.

El doctor Richard J. Brown, cirujano plástico y autor del libro “La Biblia Real de la Belleza: Navegando en su viaje a través de la cirugía plástica”, publicado en inglés, explicó que alguien que se haya sometido a una cirugía reciente siempre debe usar medias de compresión, especialmente al viajar en avión, levantarse y caminar cada hora para evitar coágulos de sangre.

La rapera también defendió su decisión de tener un aumento de senos además de haberse hecho la liposucción en lugar de hacer ejercicios después de dar a luz a su hija Kulture Kiari Cephus en julio pasado.

“La gente me dice perezosa y que debería hacer ejercicio”, dijo en Instagram Live. “Hago lo que sea que f — k quiera hacer con mi cuerpo. No tengo la hora del día como tú. Mi trabajo como artista es un trabajo de 24 horas, hermano. Así que no, no tengo tiempo para hacer ejercicios y quería cosas específicas que sé que no importa lo mucho que haga, no se arreglará".