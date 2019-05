$!Cardi B por poco se opera con el doctor Héctor Cabral

Tras darse cuenta de la noticia de que una mujer falleció por supuesta mala práctica médica con el doctor Héctor Cabral en su clínica, la rapera de origen dominicano Cardi B acudió a un live de Instagram para informar que estuvo a punto de hacerse una cirugía estética con el referido doctor, quien es acusado por la instagramer Yatnna Rivera de que su madre, Altagracia Díaz (51 años) haya fallecido por negligencia.

“Una vez me iba a operar con él, pero tuve un presentimiento y lo hice con otro doctor”, declaró en tono sorprendida.

“Te das cuenta que cuando Dios te abre los ojos es por una razón. Simplemente no puedo creerlo; estuve llorando... esto es una locura... Dios es loco, Dios es... inmenso... no puedo creerlo... estoy triste y me duele porque sé que la familia está muy herida ahora mismo, pero pudiera ser mi familia que estuviera sufriendo... y esto fue como Dios dándome una señal”, reveló totalmente incrédula y agradecida de su salud.

Agregó que el negocio del entretenimiento genera mucha presión y “estaba tan insistente en hacer lo que quería... Dios me dio una señal”, expresó la multipremiada artista.

La denuncia

Mediante un vídeo en Instagram, la joven Yatnna Rivera denunció la muerte de su madre en el Centro Internacional de Cirugía Plástica Avanzada (CIPLA). Sin embargo, el doctor informó mediante su cuenta de Twitter que no llegó intervenir a Altagracia porque presentó complicación en la fase “pre operatoria” por lo cual los médicos no pudieron realizar la cirugía que esta prevista para este jueves.

Este centro de cirugía estética, ubicado en la calle Pedro Henríquez Ureña próxima a la Alma Mater, ha sido cerrado en varias ocasiones por el Ministerio de Salud ante denuncias de procedimientos irregulares que han provocado la muerte de varias mujeres.