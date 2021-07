$!Celia Cruz: una mujer negra y pobre que forjó su éxito mundial desde Cuba

"Siento una empatía extraordinaria por ella como cantante y como mujer. Si te pones a mirar lo que logró, de dónde salió y dónde llegó, no puedes hacer otra cosa que admirarla', destaca, antes de verbalizar la otra gran razón para componer este relato: 'Me molestaba que todos los que habían escrito sobre Celia Cruz eran hombres y no cubanos, así que esta mirada es diferente'.

'No era aún ni famosa ni conocida, pero cuando lo escuchas se te ponen los pelos de punta', apunta, antes de ubicar el lugar de Celia Cruz en la música: 'Fue el punto más alto de una trayectoria de mujeres afrocubanas que empezó a principios del siglo XX, con María Teresa Vera, Rita Montaner o Paulina Álvarez, su gran referente. Pero ella fue la que logró internacionalizar eso'.

Para Marquetti es esencial que las tres generaciones que en Cuba no conocieron su historia lo hagan. 'Oficialmente está censurada, aunque yo no he podido encontrar un documento que me lo pruebe pero eso se sabe', afirma Marquetti, quien actualmente reside en Madrid.