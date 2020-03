Chyno y Nacho lanzaron “Raro”, la primera colaboración tras su separación

“Esto no significa que se han vuelto a juntar. Es una colaboración”. Palabras exactas repitieron a Efe representantes de los artistas venezolanos Jesús Miranda y Miguel Ignacio Mendoza al hablar de Raro, el sencillo que los exintegrantes del dueto Chyno y Nacho lanzaron este viernes 13 de marzo.

“Hubo un acuerdo entre ellos de no hacer declaraciones, no buscar protagonismo. Todo lo hacen en conjunto o no se hace”, explicó a Efe una fuente cercana al proceso que pidió no ser identificada. “Todos estamos siendo muy cuidadosos para cumplir lo que nos han pedido. Sabemos que es importante”, añadió.

Así se explica que, después de meses de rumores en los pasillos de Universal Music, la noticia de que Chyno y Nacho hubiesen grabado una nueva canción y video juntos no se hubiese filtrado, aunque el proyecto se hubiese empezado a cocinar desde el año pasado.

“Raro” es un tema coescrito por Nacho, Chyno Miranda, Frank Santofimio, Andres Castro, Manuel Larrad y Ender Thomas. Entre todos abarcan éxitos como Andas en mi cabeza -de Chino y Nacho y Daddy Yankee-, No me acuerdo -de Thalía y Natti Natasha-, Aullando -de Wisin y Yandel y Romeo Santos- y muchísimos más.

La meta fue crear una canción que no pasara por debajo de la mesa los casi tres años de distancia entre ellos, pero que al mismo tiempo contara el aprendizaje por el que han pasado y fuese lo suficientemente general como para que se sintieran identificadas todo tipo de personas.

La prioridad es que, una vez logrado el concepto, el tema mantuviese la identidad musical de Chino y Nacho, considerados los padres del subgénero urbano tropical y quienes se separaron en su etapa de mayor éxito.

Su último hit juntos, Andas en mi cabeza, que lanzaron en 2016, alcanzó 1.400 millones de vistas en YouTube.

El video de “Raro” también tiene el sello de los proyectos audiovisuales más famosos del dueto.

El director venezolano Daniel Durán, quien con su empresa 2 Wolves ha producido y dirigido piezas de los artistas como Mi niña bonita y Tú me quemas, logró combinar las típicas escenas de Chyno y Nacho cantando, con historias de parejas “raras”.

Todo el video se filmó en diferentes partes de Miami (EE.UU.) y la parte en la que salen los artistas cantando juntos fue filmada en el icónico edificio “The Cruz House”, en el vecindario de Coconut Grove.

La grabación del tema también se hizo en la ciudad, donde ambos viven.

La química intacta

“Pasamos varios años sin cantar juntos, sin embargo, la química sigue ahí, nuestro sonido se mantiene fuerte y venimos a seguir construyendo nuestro legado. Yo me siento contento de reencontrarme con el sonido que define mi vida y además con un gran compañero de vida, hacer música con Nacho siempre será un placer”, indicó Chyno en el comunicado oficial.

“Es un placer para mi volver a hacer música con Chyno, mi compañero de años de lucha. Volver a la raíz y la esencia del género que nos dio la oportunidad de darnos a conocer internacionalmente. Recordar es vivir”, expresó Nacho.

Sin embargo, en sus redes sociales ha quedado en evidencia que la historia ha sido más profunda y dolorosa.

“Tanto Chyno Miranda como yo hemos madurado mucho, gracias a Dios por las experiencias vividas; nos hemos convertido en mejores seres humanos y definitivamente en nuestra privacidad hemos trabajado en limar asperezas, diluir rencores, eliminar cualquier resentimiento y en limpiar nuestros corazones sacando los sentimientos amargos”, expresó Nacho en Instagram.

Esos sentimientos amargos incluyen la pelea pública que tuvieron en noviembre de 2017, tras los problemas de Nacho con su pasaporte, que le impidieron regresar a Estados Unidos en su momento.

También otras más privadas que propiciaron la disolución del dueto tras una década de trabajo conjunto.

La tensión entre ellos era tal, que sus equipos y los productores de programas en los que aparecieron en el mismo día, hacían esfuerzos que incluyeron que entraran y salieran por puertas diferentes y hasta crear espacios especiales de maquillaje, para que no se encontraran.

Y luego una idea

La decisión de hacer una colaboración en conjunto, una idea que circulaba entre los equipos de ambos, comenzó a tomar forma concreta en octubre de 2019. Para entonces ambos artistas habían sacado sus discos como solistas, pero ninguno de los dos logró el éxito que tenían juntos.

También para entonces tanto Chyno como Nacho habían reducido sus equipos al mínimo, pero sus obligaciones familiares habían crecido.

El primero se convirtió en padre en abril de 2019, mientras que el segundo se divorció por segunda vez y tiene cuatro hijos de los dos matrimonios.

Aunque sus equipos insisten e insisten en que este tema no marca el reinicio del grupo, es posible que los artistas lo tengan más claro.

Después de todo su canción se los dice: “Y aunque somos tan diferentes, como agua y aceite, somos inteligentes y sabemos. Que lo importante es que nos queremos. No importa lo que diga la gente”.