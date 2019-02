¿Cómo surgió la canción ‘Soy Dominicana’? Covi Quintana lo explica

En víspera de conmemorarse el 175 aniversario de la declaración de la Independencia Nacional, una campaña encabezada por casi una veintena de artistas de diversos géneros y más de 40 músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro Alex Mansilla, nos hizo sentir más orgullosos de la nacionalidad dominicana. Se trata de #SoyDominicana, una iniciativa del Centro Cuesta Nacional (CCN), como parte de su campaña Orgullo de mi tierra, y que surgió a raíz de la canción compuesta e interpretada por Covi Quintana. En pocas horas el videoclip con la canción se hizo tendencia en redes sociales, siendo compartido sólo en Facebook por más de 5 millones de personas en menos de 24 horas. Pero, ¿cómo surgió la canción? En una entrevista su autora desveló este y otros detalles. ¿Cómo surgió esta canción que da título a la campaña? Es una canción vieja, la escribí en el 2015 y la hice sin ninguna intención de comercializarla, sino a raíz de que, desde que salí como cantautora, siempre pasaba lo mismo, la gente me preguntaba si era o no dominicana, y a mi llegó un punto en que me molestaba. Era como si la gente se desviara de mi música por hacerme la pregunta. Ahí dije: yo tengo que hacerle una canción a mi tierra, pa’ que sepan que yo soy de aquí, que no importa que yo sea blanquita y no haga merengue, bachata, dembow o reguetón. Así surge “Soy dominicana”. Pasó que el año pasado me uno a CCN en un evento donde hago la canción a guitarra, se enamoraron de la canción y en conjunto logramos sacar este proyecto que veníamos armando. Sobre la colaboración de los artistas señaló lo siguiente: “La colaboración con ellos se da primero porque es un arreglo sinfónico. Creo que a la música dominicana le hacía falta esa unión, no solamente que se unan los del género urbano o los merengueros. Creo que nunca se había dado que una artista de la nueva generación uniera a grandes leyendas como Johnny Ventura, Milly Quezada o Fefita La Grande. Nos pusimos el reto y nos comunicamos con ellos, y gracias a Dios aceptaron inmediatamente, porque consideraban al igual que yo, que faltaba un himno que resaltara nuestro orgullo de haber nacido en esta tierra, y no solo el 27 de febrero, sino todos los días del año.

Covi Quintana, autora de la canción Soy Dominicana (Fuente externa)

La campaña fue lanzada en el marco del Mes de la Patria, ¿esa era la intención desde un inicio? Sí, definitivamente, la idea era que el pueblo dominicano hiciera suya la campaña y qué mejor que en el marco de nuestra independencia y no sólo los residentes en el país, sino los criollos que residen fuera de su patria. ¿Esperaban la aceptación que tuvo en tan corto tiempo? Para mí esto es irreal, leo los mensajes de felicitaciones y me sorprendo. Me siento muy bien que a raíz de esa canción la gente empiece a seguirme y saber de mí. Es un empujón que le hacía falta a mi carrera. Decir soy la autora de “Soy Dominicana” significa un honor. Sabíamos que el resultado iba a ser bueno porque estábamos avalados de un gran equipo, el maestro Alex Mansilla que convirtió mi canción acústica en algo sinfónico, que en vivo era simplemente impresionante con los talentosos músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, no me podía creer que mi canción sonara tan bien con ellos. Estábamos todos con la boca abierta. Además del videoclip de Archie López que quedó genial.

¿Qué se busca cambiar con la campaña? Más que nada buscábamos cambiar la forma de pensar respecto a nuestro país de nosotros los dominicanos, siempre nos estamos quejando de todo, ya sea que está lloviendo o que estamos en el tapón, pero no nos fijamos en las cosas buenas que tenemos como sociedad. Nosotros tenemos razones suficientes para sentirnos orgullosos de ser dominicanos, no sólo por las playas, estamos llenos de colores, somos gente buena, somos soñadores, hasta el más campesino siempre está buscando tener un mejor mañana. No era algo de soy dominicano y levanta tu bandera, no, era cambiar ese chip que tenemos, y darnos cuenta que no tenemos que envidiar nada de ningún país del mundo. ¿Qué sigue con la campaña? Hasta ahora vamos a dejarla que siga corriendo como va, que sea un himno, que la sigan compartiendo. Es una locura lo que está pasando y no me queda más que agradecer a los medios por darla a conocer y al público por apoyarla. Todos estamos muy contentos, y queremos que siga así.

Su carrera y Premios Soberano Al referirse a lo qué viene en su carrera tras el éxito de la iniciativa, Covi señaló: "Sigo promocionando mi último disco y a finales de marzo trabajaré un proyecto con las embajadas dominicanas en Europa. Llevar esta campaña al extranjero y promocionar mi disco por América Latina y Estados Unidos". Sobre su ausencia en Premios Soberano como cantante solista argumentó: "Entendía que podía ser nominada como cantante solista y como disco del año, porque fue una producción que se convirtió en número uno en las plataformas digitales y tuvo mucha aceptación en países como Perú, pero qué te digo, todos los artistas dicen lo mismo que no trabajan para premios, pero es muy bonito que resalten tu trabajo. Esperaba esas nominaciones, pero seguimos trabajando, echando hacia adelante y se están viendo los frutos. Me nominaron como compositora y lo agradezco mucho también".

