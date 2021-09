$!Concha Buika se siente mexicana y se encuentra con la música de Juan Gabriel

En su paso por México, la cantante española Concha Buika reiteró su amor por el país y aseguró que entre las nuevas influencias que siguen marcando su trayectoria artística está el Divo de Juárez, Juan Gabriel.

“México me aportó confianza, mis hermanitas de aquí son muy fuertes, me trajo mucho amor por el mundo, mi relación con el país es de enamoramiento total y absoluto”, contestó este lunes a Efe la cantante en conferencia presencial ofrecida en la Ciudad de México.

Buika contó que una nueva conexión con el país ha sido su encuentro con la música del fallecido cantante Juan Gabriel, y que ahora que ha podido profundizar en el trabajo del autor de “Amor eterno”, incluso ha tomado para su repertorio algunas de sus canciones.

“Gracias a un buen amigo conocí la obra de Juan Gabriel y me enamoré, ha estallado en mi mente como una luz. Lo que me impresionó mucho fue su manera de superar todo a través de la música, su forma de interpretar, de vivir la vida, experimentar la valentía, una persona muy valiente”, expresó.

María Concepción Balboa Buika (Palma de Mallorca, 1972) está en México ya que fue parte del concierto cultural 'Olé México', en donde compartió escenario con su querida amiga Lila Downs, Pitingo y fue dirigida por la prestigiosa directora mexicana Alondra de la Parra.

Con esta última la cantante prepara una colaboración especial y con Downs pretende viajar por Oaxaca, además en su paso por el país espera poder visitar todos los lugares que pueda.

“Yo venía siempre a trabajar, llegas al hotel, a la prueba de sonido, vas al 'show' y cantas, te tomas un tequilita y te vas otra vez. Pero me he prometido que esta vez voy a aprovechar cada minuto en el país, voy a recorrer todos los lugares que he recorrido porque quiero no solamente amar a México, sino sentirme mexicana, necesito sentir que soy de todos lados”, expresó la cantante.

La cantante que en el 2020 fue nominada al Latin Grammy a Mejor Canción Rock, por su colaboración con Carlos Santana, 'Yo me lo merezco', expresó un mensaje de esperanza para las personas que como ella crecieron en espacios con condiciones difíciles, con la intención de demostrar que los sueños son posibles.

“Nací en un barrio muy pequeñito de una isla muy pequeñita que no era apto para soñar, este es un mensaje para los mexicanos que están encarcelados en uno de estos barrios, porque así se siente, que haya llegado tan lejos me demuestra que hay tesoros escondidos en todas partes”, mencionó.