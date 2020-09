$!Cristian Castro admite que tuvo miedo de saber si su padre quiso que naciera

El cantante y actor Cristian Castro aseguró este jueves que le duele mucho la muerte de su padre, Manuel 'El Loco' Valdés, y que siente 'mucho honor' de ser su hijo, pero confesó que en su niñez tuvo miedo de saber si el comediante en verdad lo quería y si realmente quiso que naciera.

Las inesperadas afirmaciones del artista sobre la relación con su padre se dieron en una rueda de prensa virtual, en la que habló de sus planes y proyectos, entre ellos el primer concierto en línea que ofrecerá, este septiembre, tras más de seis meses de confinamiento por la COVID-19.

El intérprete del éxito 'Azul' (2001), que no tuvo contacto con su padre hasta ya adulto, señaló que de niño tuvo mucho miedo de esta situación y nunca supo bien qué posición tomar con respecto a él, ya que 'no tenía mucha referencia de sus sentimientos'.

'Luego cuando fui más joven, pues también le tenía cierto miedo, la verdad tuve miedo, pues de que no estuvo ahí, no sabía si me quería, si no me quería mucho, si realmente quiso que viniera a este mundo', expresó.

El cantante reconoció que 'El loco' lo busco de chico y también de joven, 'sé que tenía ganas de ser mi papá, y yo muy refugiado en mi mamá (abuela Socorro) Castro -fallecida en abril pasado- y mi mamá Vero (Verónica Castro). Así crecí yo, un poco refugiado en ellas'.