$!Cristian Castro: 'Querría cantar con Daddy Yankee, Maluma o Julieta Venegas'

El cantante mexicano Cristian Castro se encuentra enérgico y con ganas de que termine la crisis del coronavirus para crear un 'discazo', al asegurar este jueves en conferencia de prensa que le encantaría colaborar con artistas como Daddy Yankee, Maluma o Julieta Venegas.

“Me gustaría cantar con Daddy Yankee, con Yandel, con Bad Bunny o Maluma porque son gente muy vitalizada. Voy a tratar de hacer muchos 'featurings' (colaboraciones)”, indicó el hijo de la actriz Verónica Castro.

“Es la tendencia ahora, me gustan mucho todos los ritmos que hay ahora y se unen perfectamente a lo que yo hago, no me parece un cambio tan drástico”, añadió.

Sobre el trabajo de su compatriota Venegas, dijo que cayó 'en un trance magnético muy lindo', y alabó su discreción y 'enigma', por lo que le encantaría cantar y lograr una gran 'expresividad' junto a ella.

El cantante de icónicos temas como Azul o Lloviendo estrellas ofrecerá un concierto el próximo 27 de diciembre en el que repasará sus éxitos, presentará sus nuevas canciones -entre las que se encuentra una que coquetea con el género urbano- y honrará a sus admirados José José y Juan Gabriel.

Ambos artistas, fallecidos en 2019 y 2016 respectivamente, son grandes referentes para Castro, quien ya les dedicó varios homenajes e incluso discos, y explicó que siempre es buen momento para celebrar su música.