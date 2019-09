$!Daddy Yankee también explota contra nominaciones: “Sin reguetón no hay Grammy Latino”

El anuncio de los nominados de la edición número 20 de los Premios Grammy Latino ha traído una serie de reacciones, como si se tratase del ‘pataleo’ de Premios Soberano.

En esta ocasión el reguetonero Daddy Yankee salió en defensa del productor Raphy Pina (Pina Récords), quien criticó la ausencia de las urbanas Natti Natasha, Karol G y Becky G en los premios, pero principalmente a Natti, cuyo primer álbum “IlumiNatti” salió este año.

Daddy Yankee está nominado en la categoría “Mejor fusión/interpretación urbana”, pero esto no le impidió dar su opinión: “A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a mucho de mis colegas. Recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y RESPETO. #sinreggaetonnohaylatingrammy”, escribió el artista.

Sus palabras han sido claras. “Sin reguetón no hay Latin Grammy” y “su plataforma no fue la que creó este movimiento”.

A estas fuertes declaraciones en contra de la Academia le agregó una imagen del gramófono en rojo.

Natti Natasha, quien es manejada por Pina Récords, se unió a esta queja y reposteó la publicación de Yankee, uno de sus mentores en la música urbana.

Romeo Santos no fue nominado por su álbum “Utopía”.

De su lado, Raphy Pina expresó: “Felicidades a @nattinatasha @karolg @iambeckyg por ser elegidas por el pueblo como Mujeres de Poder y tener el éxito que tienen sin ser medidas por una m##$#a de academia votante. Yo apoyo el talento femenino y aunque no me llaman la atención los premios, lo comento para que no pidan favores ni mucho menos publicidad con el poder femenino. PD ! El Rey de la Bachata tampoco lo NOMINAN? Que RaRO ... #machistas”.