$!Dominicana DaniLeigh lanza sencillo junto a Kris Floyd y el productor puertorriqueño Tainy

'DaniLeigh y Kris aportan el encanto atractivo de la canción que estaba buscando. Fue solamente una mezcla orgánica de todos nuestros sonidos juntos', expresó Marcos Masis Fernández, nombre de pila de este productor múltiple ganador de Latin Grammys.

'Falta' es el sencillo más reciente que lanza Tainy desde el 'remix' (remezcla) de 'Así Eh', en el que participan el propio productor, Miky Woodz, Chencho Corleone y Darell, todos puertorriqueños.

Otro de los temas más recientes que ha publicado y trabajado Tainy como productor es 'Un Día (One Day)', en el que aparecen el puertorriqueño Bad Bunny, el colombiano J Balvin y Dua Lipa, considerada una de las reinas del pop británico.

Dicho tema alcanzó el primer puesto en los listados de Latin Airplay, Latin Pop Airplay y Latin Rhythm Airplay de Billboard.

Este año, igualmente, Tainy trabajó en la banda sonora de la nueva película de 'The Spongebob Movie: Sponge on the run', producida en su totalidad por la empresa multimedia NEON16, incubadora multimedia de talentos y de la que el productor boricua es miembro ejecutivo.

Ese sencillo logró el primer puesto en los listados Latin Pop, Latin Airplay y Latin Rhythm de Billboard.

El tema, a su vez, ha logrado sobre 500 millones de transmisiones digitales combinadas.

Tainy, del mismo modo, ostenta cuatro nominaciones para los premios Latin Grammy de este año, que se transmitirán en vivo el 19 de noviembre.

Esas nominaciones son en la categoría Mejor Canción Urbana por su éxito mundial 'Adicto', en el que participan los boricuas Anuel AA y Ozuna.

Sus otras tres nominaciones son en las categorías Grabación del Año y dos por Álbum del Año.

Las nominaciones en cuestión de producción son las siguientes: Grabación del Año por su trabajo en 'China', con Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin.

También recibió una doble nominación en la categoría Álbum del Año por el 'YHLQMDLG' de Bad Bunny y por 'Oasis', de Bad Bunny y J Balvin. EFE