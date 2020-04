$!Don Miguelo pone fin a su enemistad con Vakeró y extiende bandera de la paz

"Solo dejándoles saber a todos y todas que desde hoy en adelante con Manuel Varet Marte no hay ninguna espina que me puye", con estas palabras el cantante urbano Don Miguelo puso fin a la enemistad que mantenía desde hace varios años con el "Cantante de los raperos", Vakeró.

Con una emotiva publicación y varias fotografías junto al exponente de San Pedro de Macorís, el artista le extendió la bandera de la paz y se espera la respuesta del cantante de "Te quiero". Asimismo, calificó a Vakeró como uno de los "Top 5" de los mejores del género urbano.

Según dijo Don Miguelo en una entrevista con Santiago Matias años atrás la enemistad viene desde el 2014 cuando él le prestó a Vakeró un día su carro Porshe Panamera y lo chocó en San Pedro de Macorís, posteriormente la deuda del arreglo que sumaba en ese tiempo 71 mil pesos.

La publicación de Don Miguelo en Instagram este miércoles ha dejado aflorar sus emociones, pues este martes 21 de abril durante el exitoso "Live amistoso" que realizó junto a su colega Secreto este derramó lágrimas al escuchar un emotivo tema de Secreto y una dedicatoria de este.

Durante el live de Instagram, Don Miguelo abrazó a su hijo Diamond, quien también estaba llorando al ver a su padre sensible y Secreto besó a su esposa y madre de sus hijos. En efecto, mas allá de música y éxitos de los artistas, el live se convirtió en una muestra de cariño y respeto.

¿Limarán asperezas otros artistas?

A continuación el mensaje íntegro de Don Miguelo a Vakeró.

"Esta primera foto muestra la última vez que nos vimos. De seguro si Dios quiere no será la última vez.Cuando comencé por allá en el 2005 siempre quise que los medios de comunicación le dieran la oportunidad a los demás talentos de distintos puntos del país; ¿saben para qué? Pues para que haya un movimiento amplio hoy en día. “Mi sueño se cumplió”, ¿y quién soy yo para implantar enemistad con alguien? Nadie... No vinimos al mundo a caerle bien a todos, pero si vinimos a cambiar gente para bien.

Hoy quiero decirte que gracias por tantos momentos de gloria que le has dado a RD. Y sé que le seguirás dando más. Los que me conocen saben que les he dicho que estás en el “TOP 5” de los mejores del mundo urbano. No estoy buscando culpables de nada, ni culparme de nada. Solo dejándoles saber a todos y todas que desde hoy en adelante con “MANUEL VARET MARTE” no hay ninguna espina que me puye. Le deseo éxito, salud, y vida para que la viva con su familia y los suyos. La vida no se trata de pedir perdón, se trata de no volverlo hacer.Bendiciones para ti @vakero".