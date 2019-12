$!Eddy Herrera celebra éxitos y cierra año con gira por Florida

Eddy Herrera resalta que el 2019 ha sido uno de sus años más activos de los últimos tiempos. De acuerdo a una nota de prensa, tras el lanzamiento de “Contigo”, su primer sencillo del año y el disco “Sombras”, de baladas rancheras en homenaje a Javier Solís, “El galán del merengue” no ha parado.

De acuerdo al documento de prensa, el 2019 estuvo salpicado de varios éxitos y uno que aún saborea es la colaboración con Manny Cruz en el tema “No me lo creo”, el cual ha logrado la posición #1 en más de seis ocasiones en Monitor Latino. Este merengue, uno de los más sonados actualmente, fue escrito por Cruz junto a su hermano Daniel Santa Cruz.

“Agradecido”, esa es la palabra que define como me siento. Ha sido un año espectacular para mi carrera en el que he tenido grandes éxitos en el país y con una gran presencia en Colombia, Miami, Panamá, México, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Salvador, Guadalajara, entre otros. Si este año fue bueno, desde ya el 2020 se perfila mucho mejor. Por ahí ya hay varios proyectos en carpeta que sé mi público fiel disfrutará. Muy contento y agradecido con el respaldo que me ha dado la prensa nacional e internacional con cada uno de mis proyectos y al público que siempre hace suya cada canción que lanzo”, expresó Herrera.

El intérprete de “Para toda la vida”, deleitó también a todo su público con un gran espectáculo el pasado mes en Hard Rock Live titulado “A otro nivel” en el que se hizo acompañar de varios invitados especiales, producido por EHEntertaiment.