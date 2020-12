$!Ednita Nazario y Luis Fonsi se unen en la pasional canción “Se nos fue la mano”

Los puertorriqueños Ednita Nazario y Luis Fonsi se unen en el sencillo “Se nos fue la mano” que se estrenó este viernes, un tema netamente romántico incluido en el último trabajo de la diva que nace de una larga relación de amistad entre los dos artistas que unen su voces en una canción pasional que aúna el estilo de ambos, según señalaron en entrevista con Efe.

“Se nos fue la mano” es un sencillo que forma parte del 'EP' (Extended Play) de cinco canciones que hoy saca al mercado la veterana cantante puertorriqueña titulado 'La Más Loca', la primera de dos partes de un proyecto musical que se unificará el próximo año bajo el título, “La más loca, la más bella”.

'Fue muy fácil coordinarnos', señaló Nazario, la legendaria cantante de la ciudad puertorriqueña de Ponce, quien aseguró que el hecho de tratarse de dos amigos, sin duda, ha facilitado el éxito en la elaboración del tema.

“El tema me vino como anillo al dedo”, subrayó por su parte el exitoso cantante Luis Fonsi, que dijo que son muchos años de amistad y cariño, por lo que en algún momento debía llegar una colaboración que ha cristalizado en “Se nos fue la mano”, un tema que como los dos artistas subrayan es pasional y amoroso.

Fonsi, rápido dio el visto bueno al proyecto

“'I am in' -estoy dentro- le dije a Ednita al conocer el tema”, subrayó Fonsi sobre la decisión de unirse al proyecto de su compatriota, lo que como recuerda no dudó ni un minuto por la calidad musical de la propuesta.

“Sin duda que hubo conexión”, subrayó Fonsi, tras reconocer que aunque es un artista que hace música pop, como el mismo reconoció, no obstante, dijo, lleva en su ADN “la música romántica”.

Nazario destacó que el tema se grabó en la ciudad estadounidense de Miami antes del comienzo de la pandemia el pasado mes de marzo, aunque el video que le acompaña fue preparado meses después.

“A los dos nos gusta lo pasional, respiramos el mismo aire”, dijo la veterana cantante, que destacó que fue muy sencillo ponerse de acuerdo con Fonsi.