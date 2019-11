$!El día en el que José Luis Perales le aclaró a DL el origen de la canción ¿Y cómo es él?

“Realmente es una canción de encargo.., esa canción fue escrita para Julio Iglesias, que después, pues no se la di. No se la di porque la gente de mi compañía creyó que la debía cantar yo, que era una gran canción, que sería un gran éxito como así fue, pero no tiene más historia en realidad. Mucha gente cree que la hice para una hija, pero es imposible, porque cuando hice esa canción mi hija María tenía tres años...esta es una canción para adultos y este caso era Julio Iglesias, pero que después nada, no se la di”, aseguró en la conversación de hace casi tres años.