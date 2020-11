$!El disco más reflexivo de Rozalén

“En el disco anterior comprendí que lo primero que tenía que hacer era saber de dónde vengo para intuir hacia dónde me dirijo. Por eso conté las historias de mi casa, de mi raíz, de mis antepasados, de mi tierra. Una especie de constelación familiar. Un intento de curar la herida. Ahora me toca a mí”.

Así explica Rozalén, en la presentación de su nuevo disco y cuarto de su trayectoria, el sentido de ‘El árbol y el bosque’, un trabajo en el que una de las cantautoras más importantes del momento no abandona su mensaje social, pero se muestra más introspectiva que en ocasiones anteriores.

“Para que este disco naciera me he observado, escuchado y mimado más que nunca. Aunque la mirada también sea social, la hago partiendo del ‘Yo’. Porque nadie da lo que no tiene. Porque nadie puede dar amor si primero no se ama a sí mismo. Me juzgo yo antes de juzgar a los demás. Y como decidí hace tiempo... Toca compartir este aprendizaje”, escribe la artista.