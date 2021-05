$!El exintegrante de Calle 13 Eduardo Cabra lanza su primer EP en solitario

Foto: René Pérez y Eduardo Cabra, en su época de Calle 13, donde se llamaban “Residente” y “Visitante”. (Fuente externa)

Cabra, a su vez, aprovechó para explicar de qué trata cada uno de los seis temas de su disco.

“La Cabra Jala Pal Monte' trata acerca 'de desposeerse'; 'La Ventana' es sobre limpiar; 'Gris', 'habla claramente sobre mis malas prácticas' y cuyo 'puente' de la canción 'también habla sobre la culpa que asumo para evitar confrontaciones”.

“Si no entro en una zona que me incomode, esa área gris, no lastimo a las personas que me rodean', reconoció Cabra.

'Lingote', por su parte, 'es un medio para comunicar las cosas que me molestan, con un poco de 'freestyle''.

'A veces doy muchas cosas, pero al final, otros se llevan el crédito”, dijo.