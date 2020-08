$!El famoso DJ Erick Morillo es acusado en EE.UU. de agresión sexual

El productor musical y DJ de renombre internacional Erick Morillo fue arrestado en Miami Beach, Florida (EE.UU.) y está acusado de agresión sexual contra una mujer, indicó este jueves un medio local.

Según el informe del arresto citado por el canal de televisión Local 10, del sur de Florida, Morillo, de 49 años, fue denunciado por una mujer que dice haberse despertado 'desnuda' en una habitación junto al DJ y sin previo consentimiento.

Según Local 10, los detectives indicaron que Morillo y la mujer que lo acusa estaban trabajando como DJs en una fiesta privada en Star Island en diciembre pasado, y que luego fueron a la casa del famoso músico en Miami Beach 'a tomar algo', junto con otra mujer.

De acuerdo con el informe de arresto, la víctima dijo a los detectives que Morillo 'hizo varias insinuaciones hacia ella, algunas de naturaleza sexual, pero ella rechazó todos sus intentos'.

La mujer, que no ha sido identificada, dijo a la Policía que estaba 'intoxicada' y luego encontró una habitación dentro de la casa para dormir sola.

El informe detalla que la mujer se despertó 'desnuda en la cama, con el Sr. Morillo parado al lado de la cama también desnudo'.

Morillo, estadounidense de origen colombiano y que desde 1997 posee el sello discográfico Subliminal Records, ha negado las acusaciones.

La misma fuente indica además que este miércoles los resultados de un test de violación dieron positivo con el ADN de Morillo.

El más reciente comentario que hizo el DJ en sus redes sociales, tanto en Twitter, donde tiene más de 260.000 seguidores, como en Facebook, anuncia el pasado 30 de julio que ya está disponible el 'episodio 173 de Subliminal Sessions'.

Un poco antes, el 24 de julio, posteó: 'I miss going to work (Extraño ir a trabajar)'.

Wikipedia indica por su parte que Morillo se consagró con el éxito de 1993 'I Like to Move It', una canción con influencias del latin house mezclado con voces ragga, interpretada por el rapero oriundo de Trinidad y Tobago Mark Quashie, también conocido como 'The Mad Stuntman'.

De acuerdo la web oficial del músico, el próximo evento que tiene programado para actuar es el Coachella Valley Music and Arts Festival (California), el 9 de abril de 2021.