$!El junte de Natti Natasha con tres urbanas; la primera es Cazzu

El tema de la desunión entre los urbanos no es exclusivo de República Dominicana. Aunque los boricuas se unen en muchas colaboraciones, no se puede dejar de lado que las féminas no son las más unidas, es decir, predominan las grabaciones de hombres y mujeres, que de ellas en general.

Es por eso que Natti Natasha anunció el lanzamiento de “Las nenas”, un junte de ella con otras tres artistas urbanas de diferentes países. La primera ya fue revelada y se trata de la trapera argentina Cazzu.

Las siguientes dos, en cuya imagen promocional solo se ven siluetas, aún no se han anunciado. ¿Estaría entre Karol G, Becky G, Farina, Anitta o Yvy Queen?

En el transcurso de la semana la intérprete de “Criminal” lo dirá. La canción saldrá el 4 de marzo.

“Este mes de la mujer venimos con la unión más fuerte”, escribió la santiaguera que presume su embarazo de seis meses en las redes sociales luego de revelarlo en Premio Lo Nuestro 2021.

Asimismo, dijo que no ha dejado de trabajar a pesar de estar encinta.

Mientras, Cazzu, publicó la misma foto y se mostró feliz de trabajar en el tema.

“@nattinatasha les tiene una sorpresa. LAS NENAS ?? quien creen que son las que faltan? Arriesguen... a ver...”, escribió la argentina.

Muchos esperan por fin la una canción entre Natti y Karol G.