$!El mensaje de aliento de Mark B a su mentor El Poeta Callejero

Luego de que el artista urbano El Poeta Callejero confesara que no vive el mejor momento económico de su vida y que necesita trabajar para ayudar a su hija, varios colegas le ofrecieron apoyo, entre ellos Lápiz Conciente.

A propósito de su situación y de que justo este lunes el intérprete de “Bonita” está de fiesta de cumpleaños, su colega Mark B lo definió como su mentor y trabajó con el urbano como su ‘doble voz’.

Mark B se sinceró y dijo que de no ser por el Poeta Callejero quizás nadie lo conociera.

“Hoy es el cumpleaños de mi mentor @elpoetacallejero. Bro sabes lo mucho que te quiero si no fuese por ti hoy en día quizás nadie me conociera. Todos estamos pasando por tiempos difíciles pero no podemos rendirnos ‼️ Es hora de hacer otro tema luego del éxito #MeLlueven que ustedes dicen”, expresó el intérprete de “Pal’ de velitas”.

En tanto que el intérprete de “Bonita” que cumple 31 años este 8 de junio agradeció el apoyo de los fanáticos y los colegas. “Gloria a Jehová por darme otro año más de vida. Estoy agradecido con todos por su amor, cariño, comentarios y buenos deseos. Gracias a mis fans y a mis colegas! Que Dios los bendiga. Estoy #POSITIVO #sueña #mente #POSITIVA #Tendencia #Happybirthdaytome!!”.

Ante la guerra lirical que se avecinaba ente él y Shadow Blow por varios intercambios de palabras que tuvieron en las redes sociales el cantante reveló que debe mantenerse enfocado para resolver sus problemas económicos y familiares. “No voy a tirar, necesito trabajar para ayudar a mi hija debía 4 meses de casa entregue el carro al banco, necesito estar enfocao #positivo en mi carrera”. También dijo que en estos momentos de adversidad se está apoyando en Cristo.

De paso, Shadow Blow dejó las diferencias y le envió un mensaje de respeto. “Nosotros los hombres construimos muchos muros y pocos puentes, y todo el que quiera ser puente para aportar y construir que cuente conmigo. Si verdaderamente hay una vibra positiva para crear música estoy a la orden”, expresó el intérprete de “27 mensajes”.