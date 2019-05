$!El mensaje de Héctor Acosta a la Junta Central tras la suspensión de acto de su candidatura

“Vamos a seguir enfocados, lo más importante es que el día 7 de julio es que inician las campañas preliminares, estoy tratando de ver si ese mismo día convoco a la población de la provincia para hacer el acto, esperemos que no me impidan hacer el acto el mismo día, y no el día 8”, expresó.

Criticó que la ley se quiera cumplir -a su juicio- sólo para unos. “No entiendo, el senador actual hizo cinco actos corrido y no pasó nada, y la mía me la suspenden cuatro horas antes porque está prohibido, creo que la ley debe ser para todos o para nadie ”, enfatizó.

“Me suspendieron la actividad, y yo acogiéndome a la disposición de la junta le dije a mi equipo que suspendieran todo, lo penoso es que fue cuatro horas antes, cuando todo el mundo estaba listo para llegar al lugar desde sus demarcaciones. Pero con esa decisión de la Junta Central me han hecho senador. Sin querer la junta y quien haya estado vinculado en la decisión me han hecho senador”, reiteró El Torito.

Los problemas de la provincia

En Monseñor Nouel no hay un problema, ahí existen todos. Allá la luz no es que se va, es que no llega; hay problemas con el drenaje pluvial y con el agua potable. El pueblo no recibe agua y cuando llega es de malísima calidad, sabiendo todos nosotros, que Monseñor Nouel es una de las provincias con más fuentes acuífera por lo que no podemos dar el lujo de tener un agua tan mala”, se quejó.

No teme que su popularidad baje tras candidatura

Ante la cuestión respondió: “para nada, te doy un dato, yo estoy en la oposición desde el 2004, y todos mis éxitos han ido en ascenso a partir de ese año, desde la oposición, yo tengo 15 años poniendo a bailar a los perredeístas, reformistas, peledeístas..., a todos, porque yo he sido un tipo respetuoso que me he manejado con respeto, en su momento cuando tengo que decir lo que siento lo digo, pero cuando lo hago lo hago como ciudadano que tiene derecho a reclama...Para hacer honesto mi pegada ha sido más contundente cuando he estado en la oposición que, cuando fuimos gobierno en el 2004”, concluyó.

Acosta aspira a la candidatura a Senador por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).