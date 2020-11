El productor dominicano Alcover publica su primer disco

El productor dominicano Alcover, que ha contribuido al éxito de artistas como Don Omar, Gloria Trevi, Tito El Bambino y Nacho, estrena este viernes su álbum debut, 'El Gran Alcover', en el que incorpora estilos que van desde el reguetón y la salsa hasta el merengue y la bachata.

Su primer disco es 'el disco mas versátil y duro del 2020', dijo el dominicano residente en Estados Unidos en sus redes sociales poco antes de que se lanzase el álbum la pasada medianoche.

El que fuera uno de los productores de Danza Kuduro, el éxito mundial del puertorriqueño Don Omar, publicó una colección compuesta por 14 canciones en las que apuesta por la mezcla de géneros que le 'habla a oyentes de todas las generaciones en todo el mundo', según un comunicado de sus representantes.

“¡Siento que este disco lo resume todo!'. Es todo lo que he trabajado por tantos años. El camino que he recorrido, las amistades que he cosechado, lo que he aprendido; lo mejor de mí está en una única pieza. Debido a la variedad de ritmos, estilos y colaboraciones, para mí, es como un 'playlist' personalizado, como una montaña rusa musical”, comentó Alcover sobre esta producción.

El artista, ganador de múltiples premios Billboard, escribió y produjo todas las canciones de su primer disco.

Con 'El Gran Alcover', el dominicano espera sumar nuevos éxitos a la lista cosechada a lo largo de más de una década de carrera y que incluye otros temas de Don Omar como 'Dutty Love' y 'Taboo'.

El próximo 1 de diciembre, Alcover presentará su próximo video musical, Último cliente, una sensual colaboración impregnada de bachata que cuenta con la participación de Luis Vargas y Anonimus.

Previamente había estrenado ya varios temas incluidos en este disco: “El Amor es una moda”, con Don Omar y Juan Magán; las versiones acústica y urbana de “Ya lo verás”, con Bryant Myers y Adriel Favela; “Ese Bom”, en colaboración con Mark B, Lírico en la Casa y Black Jonas Point, y “Never”.