El rapero Residente dice que le hacía falta sentirse querido su país

PUERTO RICO. El rapero puertorriqueño Residente, que anoche llenó el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, dijo que se sintió querido por sus compatriotas algo que, afirmó, le hacía mucha falta. Como parte de su primera gira como solista, el cantante cantó ayer ante más de 30.000 personas.

A través de su cuenta oficial en la red social twitter, Residente aseveró, sin embargo, que no quería hablar de números “ni de récords porque no me llena. Nunca me gustaron las matemáticas por eso soy rapero”.

“Solo quiero hablar de momentos. Me sentí querido y eso me hacía mucha falta en mi país. Gracias por regalarme uno de los mejores momentos de mi vida”, concluyó.

Tras el concierto en Puerto Rico, Residente y su banda prosiguen su gira por Europa y Estados Unidos.