$!El sarcasmo de Vakeró para denunciar problemática social de San Pedro de Macorís

De todo corazón gracias, estamos más que agradecidos con el gobierno municipal de nuestro pueblito San Pedro de Macoris. Gracias porque en cada esquina, cada calle están decorada de hermosos basureros. Es para mi más que un honor y un verdadero placer a través de la red social instagram mostrarle de donde soy, San Pedro de Macoris, ojo no estoy mencionando nombre háganlo ustedes si les duele. 9-septiembre-2019. . . . Postdata: he leído algunos mensaje que dicen el pueblo tiene la culpa y no debe tirarla a la calle, ahora me pregunto donde la tiran, En que contenedor ? O que quieren que la dejen en casa guardada, si no la recogen en las calles mucho menos llegarán a tu puerta a decirte saca la basura que llego el cola e’ pato. El que dice eso pagara o no sus impuestos ?