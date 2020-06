$!Eladio Carrión encuentra en la cuarentena el momento para un nuevo disco

Eladio Carrión encontró en la cuarentena por el COVID-19 el momento perfecto para sacar al mercado 'Sauce Boyz Care Package', que el cantante puertorriqueño considera una continuación de su primer álbum, 'Sauce Boyz', más que uno nuevo.

Carrión, en entrevista con Efe este jueves, día en el que sale a la venta 'Sauce Boyz Care Package' bajo el sello Rimas Music, dijo que la cuarentena, al contrario de convertirse en una etapa de paralización en su carrera, significó 'el momento perfecto' para ponerse manos a la obra.

El artista no lo tuvo fácil, comentó, ya que la pandemia del COVID-19 lo sorprendió en la ciudad colombiana de Medellín, donde con la ayuda de su equipo se dio a la tarea de sacar adelante este proyecto -que incluye 10 temas- como un regalo especial para sus seguidores.

'Tuve algunos problemas pero tengo un buen equipo de productores que me ayudó', resaltó el artista, para quien actualmente, con los adelantos técnicos disponibles, 'hacer música no es difícil', aunque el lugar no sea el habitual de trabajo.

'Se trata de un regalito a mis fanáticos', cuenta Carrión, que con su primer álbum 'Sauce Boyz' debutó como número ocho en el listado 'Top Latin Album Chart' de Billboard.

Carrión incluye en este trabajo las colaboraciones 'Hielo Remix' con Jhay Cortez y Dalex, 'Vida Buena Remix' con Arcángel, 'Ponte Linda Remix' con Farruko y 'Entre Tantas' en compañía de Brray y Lyanno.

El trabajo y colaboraciones surgieron de forma natural

'El trabajo y las colaboraciones surgieron de forma natural', destacó el artista sobre 'Sauce Boyz Care Package', un proyecto que surge en un momento difícil por el coronavirus que, por ejemplo, ha impedido que Carrión pueda llevar a cabo las presentaciones previstas durante estos meses.

'Perdí todas las presentaciones, en lugares como España o Argentina', lamentó, aunque para asegurar que esta pandemia se superará para dar lugar a nuevos tiempos en los que volverá la normalidad.

Respecto al resultado de su trabajo, dijo que responde a su trayectoria de cantante de música urbana, un género que como recordó nació en Puerto Rico, de donde han salido los mejores artistas de este estilo.

Definido a sí mismo como cantante de trap, subrayó que en 'Sauce Boyz Care Package' ha continuado con letras y ritmos urbanos que caracterizan su trayectoria.

Carrión reconoció que en algunos de sus temas continúa 'hablando malo', aunque, matizó, 'no tanto como antes'.

'Es mi estilo. Soy un charlatán', aseguró el puertorriqueño sobre las palabras malsonantes que a veces utiliza en sus canciones.