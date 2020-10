$!Elvis Martínez se deja seducir por lo urbano

“No es un secreto para nadie el hecho de que la música urbana está en su mejor momento, pero la bachata no ha bajado. Yo me mantengo viajando todos los años, dos y tres giras. Cuando actúo en mi país tengo más de treinta fiestas en un mes. Yo soy fanático de la música de Wisin y Yandel, Ozuna, entre otros. Me llama la atención la música movida que no solamente la baila la juventud, porque hay propuestas urbanas que merecen escucharse por su calidad”, explica el artista al definirse como un artista innovador.

Aunque reconoce el liderazgo de la música urbana, aclara que no busca refugiarse allí porque la música de amargue esté de capa caída, porque considera que no es así, hasta antes de la pandemia todas sus fechas estaban ocupadas en el país, Europa, Argentina, Europa y en Estados Unidos.

Con ello no solo sentirá satisfacción personal, sino que va a complacer al público joven que le sigue. “En cada una de las actividades que hago siempre me pedían hacer unos que otros temas y pienso que ha llegado la hora de complacerlos. Yo nunca dejaré de ser bachatero porque es mi esencia, pero entiendo que puedo incursionar en otros ritmos”, dice.

El momento

Al conversar para Diario Libre desde New Jersey, revela que el momento es muy crítico para la música y el mundo.

“Hay muchos colegas y músicos que están sufriendo en la parte económica. En mi caso yo he sido una persona sumamente organizada con mi familia y he cuidado mi patrimonio. No soy una persona que vive el día a día. Lo que he logrado me ha costado mucho sacrificio, vengo trabajando desde los nueve años y se lo que es defender lo que Dios te facilita. Yo he estado tranquilo en ese sentido. Pero esta pandemia ha destrozado muchas empresas, a muchos artistas y eso me duele mucho. He sentido el fallecimiento de amigos que han sido víctima del COVID-19, pero estoy seguro que volveremos a la normalidad”, reflexiona.

Invita a la población a protegerse y a llevarse de las orientaciones de las autoridades para que no se contagien con el coronavirus.

Tiene muchos deseos de regresar a los escenarios. Varios productores artísticos le han ofertado la posibilidad de protagonizar conciertos virtuales, pero no ha tomado una decisión al respecto. No obstante, aclara que lo que más le gustaría es cantar frente al público.

“He tenido muchas ofertas. Pero siempre he dicho que debo pensar muy bien lo que vaya a hacer. No deseo hacer nada precipitado porque yo brindo calidad. Me gustaría cantarle a mi gente cuando se pueda”, sostiene.

En febrero estaba terminando su más reciente gira, pero debió cancelar los compromisos que tenía previstos para reunirse con el público en la República Dominicana.