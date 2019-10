En el último programa de Dominicana’s Got Talent los jueces, junto a un invitado, en esta ocasión fue Charytín, iniciaron el temido corte de los actos de concursantes. Aunque todos mostraron lo que consideraron sus mejores shows, no todos lograron avanzar. En esta encuesta nos enfocamos en los que sí lo hicieron, para que vote por el que considere su favorito, y de paso nos cuente si estuvo o no de acuerdo con la decisión.