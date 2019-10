$!Charytín Goico le da el botón de oro al cantante Alejandro Moss en el corte de jueces de DGT

Culminaron las audiciones de Dominicana’s Got Talent y en el octavo episodio de este miércoles 23 de octubre para el corte de jueces el reto fue actuar por segunda vez para que los jueces evaluaran los que pasan y los que no.

Los que no pasaron

Christopher Jiménez C.

Aunque en el capítulo anterior Milagros Germán lloró con el pianista adolescente de San Francisco de Macorís, Christopher Jiménez C., gracias a su interpretación de los grandes clásicos de Mozart, el joven bombero, de actitud calmada y humilde, no logró continuar en la competencia de Dominicana’s Got Talent.

La historia de redención de Pablo Cavallo y su interpretación no fueron suficientes. Entre Ariel y Pablo solo uno podía quedar, y eligieron al joven Ariel.

Tampoco continuaron los chicos de Feedback Band, quienes optaron por una nota roquera al “Beat it” de Michael Jackson.

No pasaron el Dj Pobie, de 8 años, Luis Alberto Balbuena “El zorro lirical”, el acto cómico del no vidente Belié Beltrán ni Soto Balbuena, a pesar de traer un mini Balbuena, como el mítico personaje de Luisito Martí de refuerzo.

A continuación otros detalles del show: