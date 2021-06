Exreguetonero y ahora pastor Héctor "El Father" vuelve con disco religioso

El exreguetonero puertorriqueño Héctor "El Father", ahora pastor evangélico, regresa este viernes a la música con su primer disco en 13 años, "La Hora Cero", en el que -según explicó en entrevista con Efe- busca llevar la palabra de Dios y acercar nuevos fieles a la iglesia.

En diez canciones, Héctor Delgado, nombre de pila de este "siervo de Dios", según se nombra él mismo, busca convencer a las personas de seguir a Dios en medio de una pandemia que, en su opinión, ya estaba plasmada en la Biblia como una profecía.

"Más que una inquietud, Dios fue quien me movió a hacer el disco. Fueron seis años trabajando en el disco y sale en el momento perfecto", afirmó.

"A través de los años, uno va creciendo a nivel espiritual, personal y musical y con mayor conocimiento de Dios", agregó Delgado sobre su primer disco en 13 años desde "El Juicio Final", su última producción de reguetón antes de retirarse de la música.

PRECURSOR DEL REGUETÓN

Delgado, de 41 años, comenzó a labrar su famosa carrera musical en los años 90 como uno los integrantes de la llamada "vieja escuela" del reguetón, al participar junto a su entonces compañero, Tito "El Bambino", en producciones como "No Fear 1", "The Legend" y "DJ Goldy 3 - The Melody".

El dúo siguió cosechando fama con varios discos en conjunto como "Violencia Musical", "Nuevo Milenio", "Lo de antes", "A la reconquista", "La Historia Live" y "Season Finale", hasta que ambos decidieron tomar sus carreras en solitario.

Los dos artistas publicaron varias producciones por su cuenta, siendo las de Delgado algunas de las más aceptadas entre el público urbano por su contenido callejero.

LA FAMA "ES UNA ADICCIÓN"

"La fama es como una adicción, que comienza poco a poco hasta que te das cuenta que ya estás 'hookeao' (sumergido) en esa adicción. Hay gente que empieza su adicción a drogas con un cigarrillo de marihuana, pero después siguen tratando otras más fuertes. Y así es la fama", explicó.

"El problema es que cuando te vuelves adicto a la fama, te olvidas muchas veces de tu familia y de tu felicidad. Yo me olvidé de mi familia, de la felicidad y quería fama, y así descuidé lo que era mi salvación", opinó Delgado, quien reflexiona sobre la fama en el tema "Todo o nada", perteneciente a su nuevo disco.

ANTES QUERÍA PODER, AHORA CONVERTIR A OTROS

De igual manera, admitió que cuando era cantante de reguetón tenía dos propósitos al momento de entrar al estudio de grabación: que la canción pegara y "adquirir dinero y poder por los premios que el mundo me ofrecía".

Pero, el ahora pastor de la iglesia Maranatha en Río Grande (noreste de Puerto Rico) tiene tres objetivos bien diferentes: "que Dios sea glorificado a través de la alabanza, llegarles con mi música a las vidas de los demás y que esas vidas se acerquen a Jesús".

Delgado, además, era bien conocido porque en sus presentaciones lanzaba miles de dólares al público y llegaba a lugares públicos o espectáculos con un grupo de jóvenes de diversos residenciales públicos (viviendas de protección oficial) que se hacía llamar "El combo de 70".

Tras protagonizar un tiroteo en 2008, se retiró de la música urbana y pasó a ganar al menos 200.000 dólares por presentaciones como pastor y a dedicarse a ser "devoto de Jesús".

SUSTITUYÓ EL REGUETÓN POR ALABANZAS

"Dejamos claro en que cuando yo vi a Cristo, todas las cosas viejas cambiaron y una fue quitar esa música (el reguetón) y sustituirla por alabanzas", aseguró.

"Ahora estoy en la etapa más feliz y más tranquila de mi vida. Primero, porque tengo a mi familia, mis hijos, mi matrimonio y tengo la certeza de que por entregarme a Jesús, mi nombre está escrito en el libro de la vida", abundó.

Según Delgado, el título del disco, "La Hora Cero", se refiere a todos los acontecimientos que ocurren en el mundo y que tienen un mensaje bíblico, como la pandemia de la covid-19.

"La Biblia plasma que Dios vendría a buscar su Iglesia. Y todo lo que dice la Biblia iba a pasar, como las pandemias, la maldad de muchos, por lo que es la hora cero de que la gente debe tomar una decisión", enfatizó.

Pero, en su esfuerzo por llevar la palabra de Dios, "El Father" no está solo y el disco cuenta con las colaboraciones de los cantantes cristianos Jullyvan, Brenda Santaella y Judith Batista.

Y como parte de su misión como pastor, Delgado acudió el miércoles y jueves pasados a varias cárceles para llevar su prédica a los confinados.