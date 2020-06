Fallece Bonnie Pointer, del grupo Pointer Sisters

La cantante Bonnie Pointer, del grupo The Pointer Sisters, falleció este lunes por un paro cardíaco a los 69 años, informaron familiares y el representante de la artista.

Bonnie fue una de las fundadoras del grupo, que abandonó en 1977 para seguir con una carrera en solitario que tuvo gran éxito con el disco 'Heaven Must Have Sent You'.

'Con gran tristeza tengo que anunciar a los seguidores de The Pointer Sisters que mi hermana Bonnie murió esta mañana, nuestra familia está devastada', dijo su hermana Anita Pointer un comunicado difundido por medios de comunicación.

El grupo The Pointer Sisters cuenta entre sus éxitos los temas 'I'm So Excited', 'He's so Shy' o 'Jump (For My Love)', canciones que popularizaron en las décadas de los años 70 y 80.

Inicialmente estuvo formado por June y su hermana Bonnie a las que luego se sumaron Anita y Ruth, también de la familia.

La banda también se aventuró en la música country con su canción 'Fairytale' y se convirtió en el primer grupo afroamericano en actuar en el Grand Ole Opry, escenario mítico para la cultura country de Tennesse (Nashville, EE.UU.).

The Pointer Sisters ganaron 3 premios Grammy y recibieron 10 nominaciones.

Bonnie fue quien impulsó la creación de la banda, al involucrar primero a June y posteriormente a sus hermanas Anita y Rith.

El cuarteto fusionó los géneros del funk, soul jazz y pop al estilo de la década de 1940, a menudo vistiendo en un estilo retro parecido al de sus predecesoras The Andrews Sisters.